Активисты ОНФ обсудили благоустройство дворовой территории орловского детского парка

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Орловской области в рамках работы Центра мониторинга благоустройства городской среды провели встречу с руководителями инициативных групп граждан и представителями общественных организаций, в ходе которой обсудили вопрос благоустройства орловского детского парка. В итоге была отмечена необходимость проведения работ по благоустройству его территории с оборудованием новой игровой и спортивной инфраструктуры, а также элементов доступной среды. «Детский парк – одно из наиболее посещаемых мест нашего города, которое требует новых форм благоустройства. Каждый день парк посещают сотни мам и малышей, которые должны чувствовать себя здесь комфортно. Поэтому важно, чтобы территория детского парка вошла в программу по благоустройству городской среды и была обновлена», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Сафонова. В ходе встречи были рассмотрены вопросы благоустройства сети пешеходных дорожек в парке с проведением новой перепланировки. «Сейчас в парке нет специально отведенных дорожек для движения посетителей на роликах и велосипедах. Поэтому в соответствии с действующими правилами СНиП в подобных общественных местах должны оборудоваться отдельно отведенные дорожки для велосипедистов и роллеров», – отметила эксперт ОНФ в Орловской области Елена Шаренкова. Также в ходе дискуссии участники отметили необходимость создания в парке доступной среды, элементов которой сейчас там нет. «Инфраструктура парка должна быть доступна для всех его посетителей. Поэтому при благоустройстве парка необходимо обратить внимание на оборудование игровых площадок, доступных для детей с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркнула активист ОНФ в Орловской области Ольга Пояркова. Активисты Народного фронта также отметили необходимость оборудования в парке зон общественного питания, в которых посетители могли бы перекусить при прогулке или посещении аттракционов.«Важным элементом парка, который также необходимо учесть при благоустройстве, является оборудование крытых зон, где можно было бы находиться в непогоду. Поэтому при обустройстве общественной территории детского парка необходимо учесть это пожелание жителей Орла», – резюмировала активист ОНФ в Орловской области Анна Миняйчева. На данный момент с инициативой благоустройства детского парка выступили пять общественных организаций региона, в том числе молодежных, и семь инициативных групп граждан. Они направили 12 заявок в общественную комиссию города Орла. Активисты ОНФ в Орловской области держат на контроле реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».