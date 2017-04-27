Активисты ОНФ помогают жителям Кировской области разобраться с проблемами при подготовке проектов по благоустройству

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, оказывают жителям Кировской области консультативную помощь при реализации проектов по благоустройству. На семинарах и встречах активисты ОНФ обсуждают с населением проблемные вопросы, с которыми сталкиваются граждане, желающие принять участие в государственном проекте «Формирование комфортной городской среды». На семинаре в территориальном управлении по Ленинскому району Кирова, в котором приняли участие эксперты ОНФ, представители муниципалитета, старшие по многоквартирным домам и представители управляющих компаний, говорили о целесообразности проведения работ по асфальтированию дворов там, где имеются подземные коммуникации. Жители таких дворов высказали опасение, что асфальт, уложенный по программе благоустройства, будет испорчен коммунальными службами при первой же аварии. Это большая проблема для всех районов области. По данным ранее проведенного Народным фронтом мониторинга «С теплом – труба», в Кирове 54% теплосетей эксплуатируются более 25 лет, из них 13% – более 40 лет. По мнению экспертов ОНФ, решением проблемы может стать только разработка концессионного соглашения, которое позволит создать долгосрочную инвестиционную программу по реконструкции теплосетей. Решать этот вопрос муниципальным властям нужно как можно быстрее, иначе благоустроенные в рамках федеральной целевой программы дворы могут перестать быть таковыми во время первого же отопительного сезона. И их восстановление подрядчиком до исходного состояния – это двойное расходование средств. Еще одну проблему озвучили на встрече с активистами ОНФ жители дома по улице Некрасова. Рядом с их домом находится детская поликлиника. И логично было бы при благоустройстве дворовой территории благоустроить и подъездную дорогу к поликлинике. Жители не были проинформированы о том, что программа это позволяет. В тех муниципалитетах, где проводятся мероприятия по благоустройству дворовых территорий, жители могут подать и заявку на благоустройство наиболее посещаемой общественной территории. «На встречах с населением мы видим, что люди плохо проинформированы о возможностях, которые открываются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Даже в Кирове, где на сайте администрации выложена вся информация и полный перечень необходимых для заполнения документов, люди практически ничего не знают о проекте. Необходимо проработать механизм информирования граждан через управляющие компании. Кроме того, у людей возникает много вопросов, которые необходимо будет проработать и учесть при планировании программы на следующий период», – отметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Кировской области Дмитрий Сергеев. В 2017 г. регион получит 286,5 млн руб. на благоустройство дворовых территорий и парков в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общероссийский народный фронт будет вести контроль эффективности расходования средств и оказывать гражданам консультативную помощь на всех этапах реализации проекта.