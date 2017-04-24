Активисты ОНФ проинспектировали дороги Орла, Брянска и Курска

В рамках дорожной инспекции Народного фронта по Центральному федеральному округу активисты ОНФ проверили состояние дорог в Орле, Брянске и Курске. Во всех этих городах было обнаружено большое количество дорожных проблем. Так, в Орле инспекция началась с Наугорского шоссе, которое минувшей зимой ремонтировали в снегопад. Из-за погодных условий ремонт не закончили, в результате чего одна полоса осталась без верхнего слоя покрытия, а в местах сопряжения появились трещины. В плохом состоянии оказалась и улица Комсомольская, где всего год назад провели ремонт дороги за 67 млн руб. Дорожное полотно стало быстро разрушаться. Диагностика полотна, проведенная с помощью системы мониторинга «Беркут», выявила целый ряд проблемных участков. По словам руководителя управления коммунального хозяйства Орла Дмитрия Зуева, подрядчику, ремонтировавшему эту дорогу, уже отправлена досудебная претензия и выставлены штрафные санкции и пени на 40 млн руб. На улице Полесской, по которой ездят маршрутные автобусы, рабочие сняли верхний слой покрытия, на этом закончив ремонтные работы. Дорога была срезана к 5 августа 2016 г., сейчас одни ямы и выбоины, отмечают активисты. По словам замглавы администрации города Романа Игнатушина, работы по снятию верхнего слоя по этому участку не были оплачены. Чиновник пообещал, что в этом году ремонт дороги будет завершен.«Возникает закономерный вопрос: какой смысл было снимать верхний слой покрытия? Ведь в результате дорожное полотно стало разрушаться быстрее, и теперь на ремонт необходимо будет потратить значительно больше средств, чем год назад. В отношении гарантийных участков заместитель главы города дал обещание, что все дефекты будут устранены в рамках гарантийных обязательств до 15 мая при наступлении благоприятных погодных условий», – сказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев. Еще одна улица, на которую обратили внимание инспекторов местные жители, – улица Бурова. Она представляет собой временный проезд к жилому комплексу и сети предприятий города. Из-за обрушения части плит большегрузному транспорту проезд на этом участке закрыт. В результате часть предприятий оказались заблокированы и терпят убытки. А жителям приходится на свой страх и риск проезжать по оставшейся части дороги. К слову, это единственный путь, чтобы попасть в данную часть микрорайона. Жители неоднократно обращались в органы власти с просьбой исправить ситуацию, но получали в ответ лишь формальные отписки.«Инспекция показала, что значительная часть орловских дорог, в том числе гарантийных, после зимы оказалась в ненормативном состоянии. На некоторых ремонт делали всего год назад, а асфальтовое покрытие уже крошится, появляются выбоины и ямы. Надеемся, что администрации города в ближайшее время проведет ремонтные работы дорожного полотна, а в случае с гарантийными дорогами – обяжет подрядные организации произвести ремонт асфальтового покрытия», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Валерий Савин. В Брянске инспекция началась с улицы Рылеева, где активисты встретились с местной жительницей Светланой, добавившей на «Карту убитых дорог» несколько проблемных улиц. На сайте проекта она написала: «Дороги-то как таковой нет, одни ямы на всем протяжении по объездной дороге из Володарского района в Фокинский». Совсем недавно самые опасные ямы заделали, на всем протяжении видны следы ямочного ремонта, а наиболее проблемный участок остался в районе путепровода. Как заверила инспекторов начальник управления ЖКХ Брянска Галина Сафонова, улица Рылеева поставлена в планы ремонта на 2017 г., включая путепровод. По ее словам, ямочный ремонт – это вынужденная мера для снижения аварийности на дороге. Другая проблемная дорога, за которую жители бьются уже не первый год, – улица Медведева. «Вроде асфальт есть, ну а потом дорога – как в какой-то глухой деревне», – пишут про нее на сайте dorogi-onf.ru местные жители. Здесь располагаются школы, жилые дома, а дорога затоплена лужами с торчащими люками, местные жители обозначают люки покрышками, чтобы хоть как-то обезопасить свой путь домой. Детям же приходится ходить в школу в резиновых сапогах по колено в грязи. На этой улице инспекторы встретились с Ириной Федичевой, которая начиная с 2012 г. борется за то, чтобы улицу Медведева отремонтировали. Она неоднократно обращалась в органы власти, но получала стандартные отписки. По этой же причине к властям и даже в прокуратуру обращались и другие жители Брянска. Да и сами активисты ОНФ после рейда в 2015 г. написали запрос в прокуратуру региона, на который был получен такой ответ в декабре 2015 г.: «На участке автомобильной дороги по улице Медведева выявлены нарушения требований ГОСТ. В этой связи в Советский районный суд г. Брянска направлено исковое заявление об обязании Брянской городской администрации привести автомобильную дорогу по улице Медведева в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения». С этого момента прошло два года, но ситуация никак не разрешилась. В этот раз начальник управления ЖКХ Брянска пообещала активистам, что в начале лета на улице Медведева будут проведены аварийный ямочный ремонт и подсыпка, а на грунтовом покрытии – фрезерование. После этого будет подготовлена проектно-сметная документация для проведения капремонта улицы в 2018 г.Также чиновники заверили, что и на других дорогах из «Народного рейтинга» будет проведен аварийный ремонт, как только позволят погодные условия. Улицы 2-я Мичурина и Ульянова, где инспекторы обнаружили большие проблемы, также добавлены в планы ремонта на этот год. «В целом дороги Брянска за последние два года лучше не стали, а ямочный ремонт мало решает проблему плохих дорог и, скорее, является временной мерой, которая в Брянске приобретает постоянный характер. Кроме того, на дорогах зачастую отсутствуют разметка, ливневая канализация, нет освещения. Например, состояние дорог на улице Ульянова в Бежицком районе превращает поездку в смертельный поединок с ямами и ухабами. Активисты ОНФ проконтролируют, будет ли произведен ремонт дорог, указанных местными жителями на «Карте убитых дорог», – отметила координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог», член регионального штаба в Брянской области Альбина Дакше. Следующим пунктом дорожной инспекции стал город Курск. На «Карту убитых дорог» уже добавлены почти 300 курских улиц, требующих, по мнению граждан, срочного ремонта. Инспекторы отмечают, что Курск, по итогам дорожного рейда в 2015 г., занял последние места в рейтинге и попал в «черный список». За два года дороги стали лучше, отмечают местные автомобилисты, многие проблемы исправлены. Но вот к качеству выполненных ремонтных работ у граждан есть вопросы. Председатель комитета ЖКХ Курска Александр Апальков отметил, что ямочный ремонт в городе сейчас проводится на наиболее важных дорогах, в первую очередь там, где ходит общественный транспорт. Однако гарантии на ямочный ремонт нет, добавил чиновник. Правда, дороги из «Народного рейтинга», особенно те, которые занимают верхние позиции, уже отремонтированы – на них видны свежие заплатки. Видно, что дорогам в Курске уделяется внимание, но является ли текущий ремонт, на который нет гарантии, эффективной мерой, остается вопросом. На улице Ухтомского инспекторы обнаружили ямы, лужи, просадки люков – весь набор проблем, которые обычно встречаются на «убитых» дорогах. Некоторые ямы оказались заделаны колотым красным кирпичом. На вопрос, где в нормативах прописано, что ямы можно ремонтировать кирпичами, председатель комитета ЖКХ предположил, что «это, наверное, сами жители заделывают ямы». В городе встречаются ямы, где уже проведено фрезерование, но такие вырезки не заделаны, а знаки не выставлены. Например, на перекрестке улиц Красная Линия и Большевиков активисты обнаружили ямы еще в 2015 г. С тех пор ничего не изменилось – ямы на том же месте, хотя сейчас и отфрезерованы. На гарантийных объектах основные замечания касаются разрушений верхнего слоя покрытия и просадки люков. В целом о состоянии дорог Курска складывается двоякое мнение: с одной стороны, хорошо, что власти уделяют внимание «Народному рейтингу» и ремонтируют проблемные участки. С другой – плохо, что на такой ремонт нет гарантий, да и качество работ оставляет желать лучшего – покрытие неровное, видно, что латки делали наспех и, как говорят местные жители, иногда – в дождь. «Информация о муниципальных контрактах на выполнение ямочного ремонта в открытом доступе почему-то отсутствует. Сразу возникают вопросы о правомочности и эффективности использования бюджетных средств. Кроме того, в публичном пространстве нет сведений о плане латочного ремонта в Курске. Значит, есть опасность того, что ямочный ремонт ведется и на гарантийных участках дорог, но за бюджетные деньги, а не средства дорожной компании. Кроме того, активисты ОНФ выяснили, что в контрактах на выполнение ямочного ремонта не предусмотрены гарантийные обязательства дорожников на выполненные работы. Фактически деньги из бюджета – деньги налогоплательщиков – тратят впустую, их закатывают в некачественный асфальт», – подчеркнул координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» в Курской области Борис Свиридов.