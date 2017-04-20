Активисты ОНФ провели экскурсию для школьников по памятным местам Челябинска

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Челябинской области провели экскурсию, посвященную Международному дню памятников и исторических мест. В мероприятии приняли участие учащиеся школы №53 Челябинска. Экскурсия началась у памятника Игорю Васильевичу Курчатову. Этот монумент олицетворяет не только мощь российской науки, но и является данью памяти знаменитому земляку, академику, основоположнику использования ядерной энергии в мирных целях. Начав свой трудовой путь простым слесарем, внук крепостного и сын землемера Игорь Курчатов продолжал учиться в сложнейших условиях Первой мировой войны и годы революций. Именно ему было доверено возглавить научный центр по созданию атомной бомбы, который расположился на территории современного челябинского города Озерск. Именно академик Курчатов дал толчок развитию промышленного и научного потенциала Южного Урала. Рассказывая школьникам историю возникновения монумента, эксперт челябинского штаба ОНФ, краевед Кирилл Шишов уделил особое внимание авторской мысли скульптора Вардкеса Авакяна, который несколько лет работал над эскизами проекта, изучил биографию и труды Курчатова. В результате композиция отражает главное научное достижение академика – расщепленный атом, нервное напряжение ученого передают его каменные сжатые руки. «Урал славится своими историческими местами и памятниками природы, которые необходимо сохранять. Два года назад памятник Курчатова включили в единый реестр объектов культурного наследия России. Сегодня у постамента знаменитого академика-ядерщика мы увидели, что делать нельзя – по левую руку Курчатова красуется величавый бор, а по правую – недавно вырубленная аллея. Разговаривая об этом с подрастающим поколением, мы поняли, что ребята не дадут власти попустительствовать, отношение к историческим и природным памятникам будет на должном уровне», – отметил член штаба ОНФ в Челябинской области Игорь Белехов. С экологическими тропами Челябинского городского бора школьников познакомила действительный член Русского географического общества Дамира Дракова. Она отметила, что реликтовый сосновый лес в западной части Челябинска получил статус памятника природы 55 лет назад. Сегодня бор остро нуждается в помощи – на грани исчезновения 17 видов растений, уменьшилась и территория памятника природы. Если в начале ХХ века площадь бора составляла 25 кв. км, то сегодня только 12 кв. км. В рамках контроля за исполнением поручения президента РФ по совершенствованию системы государственного контроля в сфере охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, данного по итогам межрегионального «Форума действий. Регионы» в Йошкар-Оле, активисты ОНФ в 57 субъектах организовали экскурсии и квесты по историческим местам, а также провели субботники по уборке территорий объектов культурного наследия с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения культурного наследия. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Челябинской области намерены привлечь внимание представителей власти к памятникам природы и истории экологическими акциями. ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств. www.onf.ru