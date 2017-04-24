Активисты ОНФ провели в школах Горно-Алтайска профилактические мероприятия против поджогов сухой травы

С наступлением пожароопасного сезона активисты Общероссийского народного фронта в Республике Алтай совместно с сотрудниками Всероссийского добровольного пожарного общества провели в школах г. Горно-Алтайска профилактические мероприятия в рамках информационной кампании против поджогов сухой травы «Береги лес». В коррекционной школе-интернат был объявлен конкурс на тему «Берегите лес от пожара!». Итоги конкурса подведены в торжественной обстановке. Авторам лучших работ представители Народного фронта вручили благодарственные письма и сладкие подарки. «Культуру поведения в лесу, бережное отношение к окружающему миру, чувство ответственности за природу необходимо закладывать с раннего возраста. Весна — опасное время, когда и взрослым, и детям нужно быть крайне осторожными при обращении с огнем. Обнаженная сухая трава представляет серьезную угрозу лесу. Человеческий фактор, как правило, является основной причиной подавляющего большинства пожаров. Детям как раз мы напомнили о серьезности лесных пожаров и вреде причиняемой природе», – отметила координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Республике Алтай Ирина Савченко. Тематическое занятие, посвященное бережному отношению к лесу, эксперты ОНФ провели для обучающихся городской школы №1. Специально на это мероприятие были приглашены школьники из с. Алферово. Отряд юных пожарных показал сценическую миниатюру по мотивам сказки «Волк и семеро козлят», наглядно продемонстрировав к чему может привести игра со спичками. «Огонь – это большое благо, и вместе с тем он может принести беду при неосторожном обращении с ним. Не затушенный костер или брошенный на сухую траву окурок, может стать причиной масштабного бедствия. Большинство пожаров приходит в лес со стороны дорог, с берегов рек и полей, где производится сжигание сухой травы. В жаркую и ветреную погоду огонь распространяется со стремительной скоростью, оставляя после себя дымящееся пепелище. Пожары представляют угрозу не только обитателям леса, но и создают угрозу для жителей населенных пунктов и может привести к гораздо большей беде, чем просто гибель леса. Во избежание этого необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности будь то в лесу или на прилегающих к лесу территориях», – напомнила ребятам Ирина Савченко. Также она провела с ребятами творческие конкурсы. По завершению мероприятия эксперт ОНФ пригласила ребят принять участие в акциях регионального отделения Народного фронта по санитарной очистке зон отдыха и посадке деревьев. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в рамках реализации на территории республики проекта ОНФ «Генеральная уборка» совместно с неравнодушными гражданами продолжат проводить экологические мероприятия.