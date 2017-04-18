Активисты ОНФ провели встречу с жителями Кургана по вопросам благоустройства дворов

На площадке Общероссийского народного фронта состоялась встреча экспертов Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды с жителями Кургана, планирующими принять участие в приоритетном федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Участие в совещании приняли активисты ОНФ, представители управляющих компаний, товариществ собственников жилья, Союза архитекторов и инициативных групп граждан. Эксперты Народного фронта ответили на вопросы жителей, разъяснили механизм подачи заявок, рассказали об особенностях участия (финансового или трудового) в благоустройстве дворов, а также дали рекомендации, касающиеся разработки проектов, минимальных и дополнительных перечней видов работ. «Несмотря на размещенную в официальных источниках информацию о проекте, у жителей остается много вопросов. Задача Общероссийского народного фронта помочь и скоординировать граждан при подаче заявок на участие в программе, а также проконтролировать, чтобы их мнение было максимально учтено местными властями при реализации проектов. Сроки очень сжаты, а количество желающих обустроить свой двор растет. Поэтому многим не обойтись без консультационной и информационной поддержки», – отметила координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Курганской области Оксана Ковалева. Накануне активисты ОНФ приняли участие в собрании жильцов домов, расположенных на улицах Пушкина, Коли Мяготина, Кирова и Красина, и имеющих общий двор. На встрече собравшимся был представлен проект, который заранее разработала инициативная группа. Активисты ОНФ донесли до жителей необходимую информацию о проекте и проконтролировали ход собрания. По его итогам жители одобрили предложенный проект, в котором будут учтены их замечания и предложения. «Проект «Формирование комфортной городской среды» – это «окно возможностей» для развития муниципалитетов в регионе, так как он предусматривает непосредственное участие местных жителей в процессе благоустройства дворов и открытых общественных пространств – от идеи до реализации. Именно для контроля за учетом мнения населения при реализации проекта по формированию комфортной городской среды Народным фронтом был создан Центр мониторинга благоустройства городской среды», – рассказала Ковалева. В ближайшее время региональное отделение ОНФ проведет расширенное заседание по реализации проекта в Курганской области. Участие в мероприятии примут общественники, жители города, представители городских и региональных властей, управляющих компаний.