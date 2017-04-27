Активисты ОНФ рассказали студентам Набережных Челнов о проектах Народного фронта

Эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан провели встречу со студентами Набережных Челнов в молодежном центре «Нур». В рамках встречи со студентами общественники рассказали о деятельности Народного фронта, а также представили приоритетные проекты – «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», работу Центра мониторинга благоустройства городской среды. Член регионального штаба ОНФ Алексей Дмитриев рассказал студентам об идее и целях проектов, особенностях реализации и об имеющемся успешном опыте. «В результате инспекции дорог Народного фронта, проведенной активистами регионального отделения ОНФ в 2017 г., многие транспортные артерии города были отремонтированы», – привел пример Дмитриев. Многие студенты заинтересовались реализацией государственного проекта «Формирование комфортной городской среды», которую контролируют эксперты Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды. Они задавали экспертам Народного фронта вопросы по процедуре участия населения в данном проекте, учету общественного мнения, реализации федерального проекта в Набережных Челнах и делились своим взглядом на благоустройство. Стоит отметить, что проект Народного фронта «Генеральная уборка» оказался не новым для молодежи. Некоторые студенты уже активно принимают участие в мониторинге несанкционированных свалок и их ликвидации.