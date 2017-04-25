Активисты ОНФ в Чечне оказали содействие в получении служебного помещения для общества инвалидов

Активисты Общероссийского народного фронта в Чеченской Республике помогли решить проблему в получении служебного помещения районной организации Всероссийского общества инвалидов. Ранее в региональный штаб Народного фронта поступило обращение от регионального отделения Всероссийского общества инвалидов в Чеченской Республике с просьбой оказать содействие в получении помещения для работы в Урус-Мартановском муниципальном районе республики. Данная необходимость была обусловлена ими в желании проводить более качественную работу в разрешении проблем этой категории граждан. По данным Всероссийского общества инвалидов, в Чеченской Республике зарегистрировано около 205 тыс. инвалидов, более 22 тыс. из них проживают в Урус-Мартановском районе. Представители Народного фронта встретились с руководством районной администрации, где указали на проблему отсутствия служебного помещения для организации общества инвалидов. Несмотря на то, что в городе Урус-Мартан дефицит государственных зданий, местное руководство предоставило в безвозмездное пользование служебное помещение в здании, которое находится в районном центре в удобном месте для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья. «Теперь здесь будет функционировать Урус-Мартановская районная организация Всероссийского общества инвалидов, которая около десяти лет не могла добиться выделения служебного помещения. Сюда могут приходить инвалиды, в том числе дети-инвалиды, чьи законные права и интересы будет защищать районная организация, содействовать им в решении их проблем, а также проводить различные культурные и спортивные мероприятия», – сказала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Рабу Аздаева.Активисты Народного фронта намерены и в дальнейшем оказывать содействие в работе социально ориентированных некоммерческих организаций.