Активисты ОНФ в Чечне призвали студентов принимать участие в формировании комфортной городской среды

Активисты Общероссийского народного фронта в Чеченской Республике встретились со студентами Чеченского государственного педагогического университета с целью вовлечь в реализацию государственного проекта «Формирование комфортной городской среды» широкий круг общественности. Во встрече с учащейся молодежью приняли участие представители ректората университета и мэрии Грозного. Открывая встречу, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта в Чеченской Республике Асланбек Киндаров привел цитату из послания Федеральному собранию президента России, лидера ОНФ Владимира Путина о необходимости участия граждан в принятии решения по использованию ресурсов, выделенных на благоустройство. Представитель мэрии города Грозного рассказал, что в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Грозный» на 2017 г. включены мероприятия по ремонту 77 дворовых территорий и четырех территорий общего пользования. Всего объем средств, заложенных в муниципальную программу, составляет более 250 млн руб. Активисты Народного фронта рассказали студентам о перечне работ, предусмотренных по благоустройству дворовых территорий, о порядке и сроках предоставления предложений граждан, о возможности разработки дизайн-проектов, а также трудового и финансового участия в их реализации. «Мы хотим донести до жителей, что такая программа есть, что она реальна. Средства выделены и надо помочь их освоить качественно. Муниципалитеты, конечно, все сделают. Они построят, к примеру, детскую площадку. Но, может, людям нужна спортивная площадка? Они сделают озеленение, а людям нужна, наоборот, стоянка машин. Поэтому мы проводим встречи с населением и просим влиять на реализацию программы», – сказал член регионального штаба ОНФ в Чечне Асланбек Киндаров. Студенты задавали интересующие их вопросы. Они попросили общественников проконтролировать, чтобы в рамках реализации региональной программы обозначенного проекта во дворах и скверах были созданы комфортные условия для инвалидов. Проректор Чеченского государственного педагогического университета Абдулбек Вахаев поблагодарил активистов Народного фронта за проведение актуального мероприятия. Он выразил уверенность, что студенты воспользуются предоставленной государством возможностью реализовывать свои идеи и отстаивать свои интересы. Активисты Народного фронта намерены продолжить проводить встречи и призывать студентов принимать активное участие в формировании комфортной городской среды.