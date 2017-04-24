Активисты ОНФ в Омской области проводят встречи с населением по вопросам благоустройства дворов и общественных зон

Эксперты Центра Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды в Омской области проводят работу с населением в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общественники систематически проводят встречи с населением, во время которых помогают жильцам многоквартирных домов разобраться в вопросах благоустройства дворов и общественных зон. Активисты Народного фронта провели очередные встречи с инициативными группами жильцов Кировского, Советского и Центрального административных округов Омска. О работе Центра мониторинга благоустройства городской среды в Омской области горожанам рассказал его координатор, член регионального штаба ОНФ Александр Фадеев. Он максимально подробно разъяснил алгоритм действий, которому нужно следовать жильцам, чтобы благоустроить свой двор, а также какие виды работ предусмотрены проектом. Фадеев отметил, что в минимальный перечень работ на дворовых территориях войдут ремонт дворовых проездов, освещение, скамейки и урны. А в дополнительном перечне могут быть предусмотрены детские и спортивные площадки, автомобильные парковки, озеленение территории и площадки для выгула собак. В Омской области на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 г. будет направлено 449,5 млн руб. На благоустройство дворовых территорий, ремонт тротуаров и подъездов к многоквартирным домам будут использованы федеральные субсидии в объеме 354,8 млн руб., а на обустройство городских парков – 1,6 млн руб. Из областного бюджета на реализацию проектов направят 94,7 млн рублей. Фадеев отметил, что активисты регионального отделения ОНФ в Омской области начали работать в этом направлении уже осенью 2016 г., когда опрашивали жителей Омска, Калачинска, Тары, Исилькуля, Тюкалинска и Называевска, каких элементов благоустройства не хватает на территории их города, а также просили оценить состояние городской среды. Активисты ОНФ будут настаивать на учете результатов мониторинга при определении объектов финансирования в этом году. Накануне в областном центре на собрании с жильцами общественники посоветовали объединиться сразу пяти близлежащим домам, расположенным в районе дома №68 на проспекте Мира, из-за наличия общей дворовой территории. По мнению активистов ОНФ, таким образом, шансы на вхождение в программу увеличиваются.Активисты ОНФ помогли сформировать заявку для участия в комиссии горожанам, проживающим на Спортивном проезде, и передали ее в окружную администрацию. Эксперты Народного фронта поддерживают инициативу горожан по вхождению в программу общественного пространства – сквера на улице Ватутина, вокруг которого расположено около 20 жилых домов. Кроме того, общественники контролируют процесс создания дизайн-проекта, после чего передадут его на ознакомление жителям. «Мы формируем в данный момент конкретные дворы и общественные территории и будем их сопровождать от момента заявки до окончания строительных работ. Возьмем на себя помощь с дизайн-проектом и составлением строительных смет. Целью данного проекта должны стать дворы и городские территории, которые сделают комфортным досуг жителей региона», – отметил Александр Фадеев. В ближайшее время эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта в Омской области проведут встречи с жителями Калачинского, Саргатского, Кормиловского и Исилькульского муниципальных районов. Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ призван вовлекать граждан в принятие решений по благоустройству своих дворов и общедоступных зон отдыха, парковых зон, скверов, площадей улиц и сформировать у них чувство ответственности по отношению к инфраструктуре своего места жительства. При утверждении программ благоустройства городской среды будет учитываться мнение граждан путем общественного обсуждения проектов, проведения обучающих мероприятий и разработки методических рекомендаций.