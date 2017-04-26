Активисты ОНФ в Орле призывают городские власти восстановить дорогу по улице Бурова

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Орловской области обратились в администрацию города Орла в связи с необходимостью принятия экстренных мер по приведению в безопасное состояние участка автодороги по улице Бурова 46, где произошел обвал части бетонных плит в результате оползня дорожной насыпи. «В результате обвала были повреждены кабель и трубопровод, проходящие под насыпью дороги. В случае, если смещение грунта продолжится, то это может привести к повреждению газовой трубы. Разрушенная дорога, идущая по краю оврага — это единственный путь для всех видов транспорта. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в многоэтажках спецтранспорт экстренных служб не сможет подъехать к многоквартирным домам», — констатировал член регионального штаба ОНФ в Орловской области Александр Короткевич. Эта дорога была покрыта железобетонными плитами. Ранее дорожное полотно проходило выше, но затем прямо на нем был поставлен многоэтажный дом. Дорогу вынужденно сместили относительно строящегося дома на расстоянии 10 метров от оврага. В нем был раскопан котлован для инженерных коммуникаций, подведенных к построенным домам. Затем бульдозерами котлован был засыпан землей, а сверху были положены армированные бетонные плиты. «Дорога представляет собой опасность для проживающих здесь граждан. Поэтому администрации города Орла следует в оперативном режиме принять экстренные меры для решения вопроса с оборудованием проезжей части в соответствии с требованиями безопасности», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Валерий Савин. По улице Коневская, которая располагается ниже строящегося микрорайона, расположены промышленные предприятия. По вновь устроенной дороге к ним приезжали грузовые автомобили, которые усугубляли ситуацию, продавливая грунт. В итоге в один момент произошел прорыв водяной трубы прямо под дорожной насыпью. В итоге не утрамбованный грунт начал сползать в глубину оврага, а за ним вниз сползли две плиты. Сейчас движение возможно только по одной стороне дороги, где плиты пока остаются на месте. Из-за особенностей грунта и рельефа местности в любой момент вновь может произойти оползень, что повлечет дальнейшее разрушение дороги. Активисты ОНФ проконтролируют ремонт небезопасного участка автодороги.