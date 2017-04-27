Активисты ОНФ в Татарстане продолжают работу по обеспечению медиабезопасности несовершеннолетних в Интернете

Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане продолжают работу по обеспечению медиабезопасности несовершеннолетних в Интернете. Инициатива общественников нашла отклик в Государственном совете Республики Татарстан, а также на заседании регионального Совета безопасности. Недавно вопрос необходимости обучения школьников медиабезопасности был вынесен на обсуждение на заседании комитета по социальной политике в Государственном совете Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие глава комитета Светлана Захарова, замминистра образования и науки республики Лариса Сулима, депутат Госсовета Татьяна Воропаева. По мнению собравшихся, эти уроки помогут детям «отделять полезное от неполезного». Сулима отметила, что некоторый объем работы уже проделан, а именно: разработаны материалы для обучения родителей и классных руководителей о существующих интернет-угрозах, запланировано проведение уроков для школьников в рамках курсов основ безопасности жизнедеятельности и информатики. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Игорь Бикеев принял участие в заседании Совета безопасности Республики Татарстан, на котором обсуждался вопрос медиаграмотности детей. В ходе заседания было упомянуто, что с проблемой медиабезопасности в совет обратились активисты Общероссийского народного фронта, представители Следственного комитета и уполномоченный по правам ребенка в регионе. Бикеев отметил, что сам по себе Интернет не является «абсолютным злом», важно научится правильно оперировать сервисами. «В Сети можно найти как массу вредоносного контента, так и получить новые знания, проявить гражданскую позицию, заявить о проблеме. Народный фронт, например, в этом году реализует проекты, связанные с онлайн-картами, – «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Таким образом, именно активные интернет-пользователи помогают общественникам решать застарелые проблемы граждан. ОНФ выступает не столько за запрет, сколько за просвещение в этой области», – отметил он. Ранее активисты Народного фронта предложили включить в перечень Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в раздел «Основы безопасности жизнедеятельности» мероприятия, направленные на повышение информационной безопасности в Интернете детей и их родителей (проведение уроков, классных часов), а также выдвинули ряд других инициатив.