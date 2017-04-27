Активисты ОНФ возмущены качеством ямочного ремонта дорог Омска

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, возмущены качеством ямочного ремонта на автодорогах Омска. Общественники зафиксировали нарушение технологий во время ремонта дорожного полотна на улице Крупской, Лукашевича и 3-й Енисейской и направили обращение в администрацию Омска с просьбой взять на контроль ремонтно-восстановительный процесс. Активисты проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» зафиксировали процесс проведения ямочного ремонта на трех автомагистралях областного центра. Общественники отметили, что работы велись без соблюдения технологий по ямочному ремонту, которые предполагают восстановление, в том числе, нижележащего слоя. Сначала ремонтные бригады должны были отделить поврежденный участок от неповрежденного покрытия при помощи дорожной фрезы, которая, по сообщению рабочих, не функционировала по техническим причинам. Далее технология подразумевает очистку дефектного сектора от крошек и пыли: его дно и кромки обрабатываются разогретым битумом или жидкой битумной эмульсией, и только после этого заливается асфальтобетонная смесь. Однако на улицах Крупской, Лукашевича и 3-й Енисейской асфальтобетонную смесь безо всякой обработки просто уложили в ямы. «Ямочный ремонт является на данный момент самым популярным видом ремонта дорог. Именно за этот метод автолюбители так часто ругают дорожных рабочих, считая его неэффективным. Однако качество такого ремонта напрямую зависит от соблюдения его технологии, которая, кстати, принципиально не отличается от той, что применяется при дорожном строительстве. К сожалению, на омских дорогах мы увидели явное нарушение технологий, а значит, в следующем году дороги придется вновь ремонтировать, вкладывая в них очередную порцию бюджетных средств», – сказал член региональной ревизионной комиссии Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Омской области Юрий Корниенко. Активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Омской области направили обращение, фото- и видеоматериалы в администрацию Омска с просьбой обратить внимание на качество ямочного ремонта и принять необходимые меры по исправлению ситуации. Общероссийский народный фронт Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.