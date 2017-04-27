«Активный гражданин» меняет баллы на скидки в «АльфаСтрахование»

В Магазине поощрений «Активного гражданина» впервые появилось специальное предложение от страховой компании. До 21 мая, дня рождения проекта, его участники могут обменять полученные баллы на 15-процентную скидку на полис для выезжающих за рубеж от «АльфаСтрахование». Более 400 участников проекта уже воспользовались этой опцией для организации своих отпусков в первые же 2 дня действия акции. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на сайт www.alfastrah.ru, перейти в раздел «Путешествия» и, заполнив данные о предстоящей поездке (страну, тип полиса, даты поездки, данные путешественников), ввести полученный промокод. «АльфаСтрахование» предоставит более чем 1,6 миллионам «активных граждан» возможность застраховать свое путешествие, сэкономив при этом 15% стоимости полиса. Акция действует с 20 апреля, — рассказывает директор департамента маркетинговых коммуникаций «АльфаСтрахование» Антон Ставенко. – Близятся майские праздники и наше предложение как нельзя кстати. Страховка обезопасит вас и защитит от непредвиденных медицинских расходов как на время поездки за рубеж, так и во время путешествия по России. Мы рады сотрудничеству с проектом и надеемся, что оно будет долговременным». Проект «Активный гражданин» с момента своего существования провел более 2,6 тыс. голосований по актуальным вопросам развития города. Он объединяет уже более 1,6 млн москвичей. «АльфаСтрахование» выступит генеральным партнером общегородского праздника «День Активного гражданина». Он состоится 21 мая в честь трехлетия проекта и соберет на своих площадках не менее 100 тыс. участников. Празднование пройдет в московских парках, в городских библиотеках и на творческих площадках Москвы, а в конце дня для всех москвичей состоится необычный гала-концерт. Группа «АльфаСтрахование»: Объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ОАО СМК «Югория-Мед», ООО «Медицина АльфаСтрахования». Собственный капитал Группы составляет 11,8 млрд руб. Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», А1, «Росводоканал», X5 RetailGroupN.V.). Согласно лицензии Группа предлагает более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных представительств. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн клиентов по всей России. Группа «АльфаСтрахование» имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch «ВВ» по международной шкале и наивысший рейтинг надежности А++ рейтингового агентства «Эксперт РА». Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: Юрий Нехайчук, «АльфаСтрахование» Тел.: +7 (495) 788-0-999, доб. 5858 Моб. тел.: +7 (965) 327 59 90 Эл.почта: nehaychukum@alfastrah.ru Юлия Плехова, DNA Communications Тел.: +7 (495) 782 18 68 Моб. тел.: +7 905 729 93 15 Эл. почта: plehova@dnapr.ru Другие новости ОАО «АльфаСтрахование» вы можете найти в специальном разделе официального сайта www.alfastrah.ru/news