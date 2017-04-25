АлтГУ вошел в число лучших региональных вузов России, готовящих кадры для туриндустрии

Алтайский государственный университет вошел в число лучших региональных вузов России, готовящих кадры для туриндустрии. Федеральное агентство по туризму провело в г.Ялте VI Всероссийскую образовательную конференцию «Знания. Технологии. Тенденции развития индустрии туризма в Российской Федерации», Алтайский край на которой представил заведующий кафедрой рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», к.г.н. Александр Германович Редькин. Одним из ключевых моментов конференции стало подведение итогов работы Общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма в 2016 году и рассмотрение перспектив реализации проекта на текущий год. Организаторами проекта, Федеральным агентством по туризму и Государственным университетом управления (г.Москва), было проведено награждение региональных образовательных площадок 2016 года, успешно реализующих данную программу. Из 50 существующих были названы 6-ть лучших. В этот список вошли Алтайский государственный университет, Балтийский федеральный университет им. И.Канта, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал в г. Пятигорске), Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича, Российский государственный университет туризма и сервиса (филиал в г. Махачкале). «Алтайский госуниверситет награжден сертификатом Ростуризма за активную работу в качестве региональной образовательной площадки общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма в 2016 году. Данный сертификат не только подтверждает качество подготовки АлтГУ кадров для туриндустрии страны, но и дает право участие в обучающей поездке по Словении. Это право получили все представители вузов, вошедших в список лучших Ростуризма», — отметил Александр Германович. – Из 50 образовательных площадок страны мы попали в шестерку лучших. Это, конечно же, дает определенные преференции нашему университету, но и обязывает поддерживать уровень подготовки специалистов туриндустрии на должном уровне». Напомним, что с 2015 года Федеральным агентством по туризму совместно с Государственным университетом управления (г.Москва) в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» реализуется проект по созданию Общенациональной системы подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства, предусматривающей повышение квалификации специалистов туристской индустрии, в том числе линейного персонала в очном, очно-заочном и дистанционном режимах. В 2016 году Алтайский государственный университет в статусе региональной образовательной площадки Общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма организовал и провел очные курсы по программе «Повышение квалификации руководителей средств размещения и других объектов индустрии туризма». За два года реализации проекта более 200 слушателей из Алтайского края окончили обучение по заранее выбранным программам и получили сертификаты и удостоверения о повышении квалификации установленного образца.