Анализ рынка снегоходов в России

В апреле 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка снегоходов в России. Объем рынка снегоходов в России в 2016 г. составил 8865 шт., что равно $60,2 млн. В 2015 г. объем рынка равнялся 16393 шт., что соответствует $87 млн. Темп прироста объема рынка в натуральном выражении составил -45,9%, а в стоимостном равнялся -28,5%. Производством снегоходов на территории России занимается 2 компании: ОАО ‘РУССКАЯ МЕХАНИКА’ и ООО ‘ВЕЛОМОТОРС ПЛЮС’. Объем производства снегоходов в России в 2016 г. равнялся 3559 шт., что эквивалентно $26,59 млн. В 2016 г. объем производства снегоходов в России показал положительную динамику. Темп прироста составил 6,3% от натурального объема и 6,6% от стоимостного. Среди производителей большую долю в объеме производства снегоходов в России в 2016 г. заняло ОАО «Русская механика». Доля производителя в объеме производства составила 55% от стоимостного объема. Вторым по объему производства является ООО «Веломоторс плюс» с долей 45% от стоимостного объема. В 2014-2016 гг. объем импорта снегоходов в Россию значительно сокращался (с 31,9 тыс. шт. в 2014 г. до 5,5 тыс. шт. в 2016 г.). Объем экспорта напротив увеличился с 55 до 147 шт. За счет существенного уменьшения импорта и несущественного увеличения производства в России, объем рынка сократился с 35,2 тыс. шт. до 8,9 тыс. шт. Объем импорта снегоходов в Россию в 2014-2016 гг. сократился с $146,7 млн до $36,3 млн. Объем экспорта значительно увеличился (с $276 тыс. в 2014 г. до $699 тыс. в 2016 г.). Уменьшение импорта существенно отразилось на общем объеме рынка. Большую часть импорта снегоходов в Россию составляют модели с бензиновым двигателем. В 2016 г. снегоходов этого типа импортировалось 5453 шт., что эквивалентно $36,3 млн. В 2016 г. снегоходы с дизельными двигателями не импортировались. Экспортируются из России только снегоходы с бензиновым двигателем. С более подробной информацией вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке: http://drgroup.ru/2189-analiz-rynka-snegohodov-v-Rossii.html