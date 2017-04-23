Английский детский сад в центре «Наши Дети – Наша Школа»

Центр «Наши Дети – Наша Школа» предлагает программы английского языка в рамках детского сада на Юго-Западной территории Москвы. Для успешного овладения иностранным языком важно изучать его с раннего детства. Детский центр предоставляет оптимальный вариант программ обучения, где ребёнку будет интересно, комфортно и весело. В центре действуют несколько направлений программ. Программа Nursery составлена в соответствии с Британской методикой и её адаптацией под Североамериканский опыт. Рассчитана на детей возрастом от 3 до 4 лет. В занятиях присутствуют игры, занятия творчеством, музыкой и танцами, что помогает развивать разные мозговые центры. Reception сочетает в себе Британскую программу и обучающие разработки детского цента. Рассчитана на детей возрастом от 4 до 5 лет. В занятия включены чтение и специальные игры. Year One / Two также основана на Британской обучающей программе для ребят от 5 до 7 лет. В расписание добавлены рисование, научное и социальное развитие. Центр отличается уникальным подходом в обучении детей. Увлекательные занятия, дружелюбная атмосфера, необычные мероприятия в детском саду направлены на то, чтобы не просто выучить, а почувствовать английский язык. Занятия проводятся в группах до 20 человек, где на 5 детей приходится по одному англоговорящему преподавателю. О компании: Детский центр «Наши Дети – Наша Школа» специализируется на обучении детей английскому языку в Москве с 2007 года. Детский сад также проводит различные кружки по интересам, где общение проводится на английском языке. Родители могут записать ребёнка на занятия по рукоделию, танцам, гимнастике Ушу, шахматам, музыке, искусству, драме. Помимо этого, в центре действуют субботний детский клуб и продвинутый класс для ребят, которые уже изучают язык. В летние каникулы детям предлагаются языковые лагеря и школы. Детский центр оснащён современной техникой, площадкой во дворе и спортивным залом. Все методики и организации программ нацелены на активное развитие индивидуальных способностей ребёнка и его интереса к учёбе. Контакты: Канадский Детский Центр «Наши Дети – Наша Школа» Адрес: 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 1, 117198, г. Москва, Ленинский проспект, д. 113/1 Телефоны: +7 (495) 988-86-87, +7 (495) 502-95-61 E-mail: english@oc-children.com Сайт: http://oc-children.com/