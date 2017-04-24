АО «РПЗ» и ФРОНТСТЕП СНГ завершили проект перевода ИТ-системы Завода на новую версию ERP Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)

В рамках многолетнего сотрудничества с АО «Раменский приборостроительный завод», компания ФРОНТСТЕП СНГ обеспечивает комплексную поддержку системы управления производственными процессами Завода. В настоящее время завершен перевод информационной системы РПЗ на новую версию ERP Infor CloudSuite Industrial (ранее SyteLine). Прежде чем стать одним из ведущих в отрасли, Раменский приборостроительный завод прошел трудный путь становления и развития – от простейших измерительных приборов до многофункциональных пилотажно-навигационных систем и комплексов, установленных на большинстве военных и гражданских самолетов и вертолетов. Сегодня РПЗ – это производство, ремонт и обеспечение потребителей высокотехнологичными пилотажно-навигационными приборами, системами и комплексами мирового класса, а также изделий для космических аппаратов и cухопутной военной техники. На предприятии представлен полный цикл изготовления изделий, от НИОКР, производства, и до сборки конечной продукции. Номенклатура производимых изделий насчитывает около 70 тыс. позиций, цикл изготовления изделий – до года. С 2008 года на предприятии в качестве корпоративной системы управления функционирует ERP система Infor CloudSuite Industrial (ранее SyteLine), поддерживающая работу основных бизнес-процессов: учет хода производства, управление закупками, управление запасами, управление продажами. Заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «РПЗ» Сапрунов Евгений Сергеевич: «В начале 2016 года ИТ-дирекцией предприятия было принято решение реализовать проект перехода на новую версию для достижения следующих целей: • Расширить функциональные возможности системы в части интеграции с 1С.• Получить возможность дальнейшего развития ИТ-системы завода по следующим направлениям: пооперационный учет хода производства с использованием технологий штрих-кодирования, управление фактической себестоимостью, управление качеством и т.д. • Оптимизировать архитектуру решения. Усовершенствовать процедуру поставки обновлений, получить возможность работы с улучшенными средствами разработки. • Перейти на поддержку новых SQL серверов и Windows 2008 с целью дальнейшего увеличения производительности системы. Проект был осуществлен за 6 месяцев и, кроме технического перевода системы на новую версию, был осуществлен перенос специфики работы предприятия, которая была отражена в модификациях системы Infor SyteLine.» Компания ФРОНТСТЕП производит несколько подобных проектов в год по четко отработанной процедуре, обеспечивающей успешное внедрение в кратчайшие сроки: • Аудит модификаций, выполненных в предыдущей версии ERP, что позволяет совместно оценить необходимость переноса тех или иных модификаций, • Разворачивание тестовой конфигурации новой версии ПО у исполнителя, разработка на ее базе инструментов переноса, тестирование их работы с дальнейшим переносом модификаций, выполненных в предыдущей версии ERP, • Разворачивание тестовой конфигурации новой версии ПО с модификациями на серверах Заказчика, • Подготовка к запуску новой версии ERP — включает в себя разворачивание рабочей базы, перенос начальных данных из старой версии, и комплексное нагрузочное тестирование, • В ходе запуска в опытно-промышленную эксплуатацию Infor CloudSuite Industrial (ранее SyteLine), производится настройка рабочих мест и обучение конечных пользователей, • В рамках информационной поддержки Заказчика эксперты ФРОНТСТЕП проводят обучение по возможностям новой версии, а также предоставляют всю необходимую документацию и инструкции. Таким образом, в результате перехода на версию Infor CloudSuite Industrial (ранее SyteLine), на Раменском приборостроительном заводе функционирует ERP система, поддерживающая учет хода производства, управление закупками, управление запасами, управление продажами, и другие процессы, но на более высоком качественном уровне за счет расширенной функциональности новой версии. Генеральный директор ФРОНТСТЕП СНГ (FRONTSTEP CIS) Мусин Владимир Рашитович: «Приверженность решениям, созданным компанией ФРОНТСТЕП, демонстрируют в том числе и такие проекты, как переход на новую версию программных продуктов. Кроме того, решение о переходе на новую версию ERP Infor CloudSuite Industrial способствует сохранению материальных и интеллектуальных инвестиций в уже существующую ИТ-инфраструктуру предприятия и оптимизации затрат на ее развитие, повышая общую эффективность ИТ-ландшафта.» О заказчике: АО «Раменский приборостроительный завод» — высокотехнологичное предприятие, выпускающее сложнейшее оборудование для военной и гражданской авиации, является одним из ведущих российских производителей бортовой авионики и пилотажно-навигационных комплексов. На сегодняшний день стратегия развития РПЗ подразумевает безусловное и своевременное выполнение государственного оборонного заказа, модернизацию производства, выпуск инновационной высокотехнологичной продукции с последующей реализацией на внутреннем и внешнем рынках. В 2013 г. предприятие вошло в состав Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), управляемого госкорпорацией «Ростех» и объединяющего 97 предприятий по разработке и производству радиоэлектронной продукции военного и гражданского назначения.