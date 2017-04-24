АО «Солид Банк» ввел новый вклад «Георгиевский»

АО «Солид Банк» запустил новый вклад, приуроченный ко Дню Великой Победы, с праздничной ставкой до 10% годовых. C 24.04.2017г. оформить вклад «Георгиевский» можно во всех офисах сети АО «Солид Банк». Важным преимуществом данного вклада является возможность пополнения без ограничения по сумме в течение всего срока. Данное предложение «Солид Банка» является прекрасным решением для тех, кто планирует накопить средства для существенной покупки. С введением возможности оставить на сайте банка www.solidbank.ru заявку на обратный звонок оформление вклада в АО «Солид Банк» стало еще более комфортным. Специалисты подробно проконсультируют клиента и запишут на удобное время визита в банк для оформления вклада, таким образом открыть вклад «Георгиевский» можно без ожидания в очереди. Условия вклада: Срок: 367 дней. Процентная ставка: зависит от периода нахождения средств на вкладе: С 1 по 90 день – 10% годовых, с 91 по 180 день – 8,5% годовых, с 181 по 270 день – 7% годовых, с 271 по 367 день – 6,5% годовых. Пополнение: в течение всего срока без ограничений. Расходные операции и пролонгация: не предусмотрены. Начисление и выплата процентов: ежемесячно. При досрочном расторжении проценты начисляются и выплачиваются по ставке вклада «До востребования» (0, 001% годовых), излишне выплаченные проценты удерживаются из основной суммы вклада. Вклад не может быть открыт в пользу третьего лица.