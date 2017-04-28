.ART — создана для творчества. REG открывает предзаказ в зоне .ART

27 апреля 2017 года крупнейший российский регистратор доменов и хостинг-провайдер REG.RU, обладающий официальным статусом .ART Ambassador, открыл предзаказ на регистрацию адресов в самой творческой доменной зоне. Участие в этапе предзаказа повышает шансы на регистрацию лучших доменных имён во время открытой регистрации .ART. Рынок изобразительного искусства традиционно считается экспертами наиболее стабильным и не подверженным различным финансовым и экономическим потрясениям. Согласно исследованию профильного портала Artprice, объём аукционного рынка современного искусства в период с июля 2015 по июнь 2016 составил 1,5 миллиарда долларов. Такие показатели, наряду с высоким интересом к искусству со стороны пользователей и огромным количеством творческих интернет-ресурсов, не могли остаться без внимания доменной индустрии, и сегодня, 27 апреля, в предзаказ выходит доменная зона .ART. Доменная зона .ART — находка для творческих людей и организаций. В ней отлично будут смотреться сайты музеев, аукционных домов, организаторов выставок, креативных агентств, творческих объединений и любых других компаний, связанных с изобразительным искусством, кино, музыкой или литературой. Зона подойдёт и для образовательных учреждений в сфере искусства — музыкальных, танцевальных классов, школ, колледжей и многих других (SCHOOLOF.ART, ACADEMY.ART, STUDY.ART). Независимым художникам, скульпторам, архитекторам, мультипликаторам, иллюстраторам, поэтам, музыкантам, композиторам и танцорам также будет интересна зона .ART. Кроме того, она подойдёт частным дизайнерам одежды и пользователям, которые занимаются производством хэндмейд-продукции и сувениров. Домен вида IVANOV.ART или PLOTNIKOV.ART позволит чётко обозначить принадлежность к сфере искусства, а яркий адрес привлечёт новых клиентов и поклонников. Для участия в предзаказе на доменную зону .ART достаточно подать заявку на сайте аккредитованного регистратора REG.RU и оплатить годовую стоимость домена, которая составит 864 рубля. Если доменное имя не будет зарегистрировано, то регистратор вернёт ранее внесённые средства в полном объёме. Оставить заявку на домен может любой желающий. Предзаказ адресов в зонах .ART увеличивает шансы на приобретение лучших доменных имён в период открытой регистрации, которая стартует 10 мая 2017 года. Подробнее о предзаказе вы можете узнать на сайте REG.RU по адресу: https://www.reg.ru/domain/new-gtlds#preorder. «.ART — одна из самых ожидаемых зон проекта New gTLD. Благодаря своей лаконичности и благозвучности .ART обладает огромным потенциалом для приобретения популярности среди пользователей, а значит, и роста. Новая доменная зона станет ярким индикатором творческого сайта, который моментально сообщит посетителю о тематике площадки. Кроме того, зона .ART станет отличной платформой для бизнеса, который связан с индустрией искусства», — комментирует генеральный директор REG.RU Алексей Королюк. REG.RU — крупнейший российский аккредитованный регистратор доменных имён и хостинг-провайдер. Компания обслуживает более 3 000 000 доменов и предлагает регистрацию в более чем 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS / VDS, аренды физических серверов и многие другие. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в более чем 30 городах России, Украины и Молдовы. Контакты: — Анастасия Крючкова Пресс-служба | Регистратор доменных имён REG.RU Тел.: +7 (495) 580-11-11, доб. 124 Моб.: +7 (968) 632-03-06 Эл. почта: kruchkova@reg.ru | press@reg.ru http://www.reg.ru | http://рег.рф