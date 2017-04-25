Auction Team Breker: «Шанс получить частичку Apple»

КЁЛЬН (Германия), April 25, 2017/PRNewswire/ — ‘Гений это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота’. Томас Эдисон

Когда в 1976 году Стив Джобс и Стив Возняк представили свое первое детище компьютер в сборе владельцу сети магазинов вычислительной техники Byte-Shop Полу Террелу, последний быстро рассмотрел потенциальную проблему и дефицит на рынке. ‘Мне было нужно скомпонованное и проверенное устройство, которое можно было бы продавать тем, кто реально хочет им пользоваться, а не только ‘технарям», вспоминал он в одном из своих интервью в 2015 году.

(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/492319/Auction_Team_Breker_1.jpg)

(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/492320/Auction_Team_Breker_2.jpg)

Свою первую партию, состоящую из 50 компьютеров Apple-1 в сборе, молодые предприниматели продали по $500 за штуку. Так на свет появился первый готовый к использованию персональный компьютер! Возняк и Джобс поровну вложили в это свои способности и трудолюбие, тогда как Террел, выступая в роли ‘почетного соучредителя’, как раз в нужный момент обеспечил заряд вдохновения.

Apple Aficionados получит шанс приобрести уникальный экспонат истории информационных технологий с появлением Apple-1 в его оригинальном виде на аукционе Team Breker в немецком Кёльне 20 мая 2017 года.

Первый персональный компьютер, заложивший фундамент новой эры, укомплектован микропроцессором 6502 в редком исполнении из белой керамики и полным набором чипов того времени. Аппарат, находящийся полностью в рабочем состоянии, был передан на аукцион его первым (и единственным) владельцем, разработчиком программного обеспечения из калифорнийского города Беркли в Кремниевой долине.

Компьютер Apple-1 (с заводским номером 01-0073) сопровождается архивом исторических документов, включая чек на покупку, датированный ноябрем 1976 года, самую первую версию инструкции, переписку с компанией Apple Inc. и даже записи телефонных переговоров с Возняком в 1977 году.

— Оценочная стоимость: EUR180 000-300 000 / $190 000-320 000

Ведущий в мире ‘научно-технический’ аукционный дом отслеживает увлекательный путь в прошлое от легендарного компьютера Apple к первой механической пишущей машинке, изобретенной в 1867 году. Сферическая форма ‘Пишущего шара’ Расмуса Маллинг-Хансена навсегда изменила мир, выведя технологии представления текста на принципиально новый уровень.

— Оценочная стоимость: EUR70 000-90 000 / $75 000-96 000.

Набор экспонатов, представленных на аукционе, завершает захватывающая коллекция научных приборов, старинных игрушек и механизмов, воспроизводящих историю развития с 1800 года по сегодняшний день.

Аукционный дом Team Breker является двукратным обладателем мирового рекорда по стоимости компьютеров Apple-1 на аукционах. Будет ли зафиксирован новый рекорд в наступающем мае?

Реализуемые экспонаты представлены для предварительного просмотра на https://www.youtube.com/user/auctionteambreker.

— Перекрестная ссылка: изображение доступно на сайте AP Image

(http://www.apimages.com )

Контактная информация:

Auction Team Breker

Uwe H. Breker (Уве Х. Брекер)

+49-2236-38-43-420

uwe@breker.com

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/492319/Auction_Team_Breker_1.jpghttp://mma.prnewswire.com/media/492320/Auction_Team_Breker_2.jpg

Source: Auction Team Breker