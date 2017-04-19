Audi Days c 20 по 23 апреля. #ВсеБудетAudi

20-23 апреля 2017 года АЦ Беляево приглашает на Audi Days. Гостей центра ждут особые условия на покупку новых автомобилей Audi, включая преимущества по программе трейд-ин, а также привлекательные предложения по сервисным работам. В дни мероприятия менеджеры представят специальные условия на покупку всего модельного ряда Audi. Например, специальная цена на популярные модели Audi A4 2017 года выпуска из наличия будет начинаться от 1 780 000 рублей. А если вы только задумываетесь о приобретении нового Audi, то наверняка заинтересуетесь привлекательными условиями по кредиту: 7%1 годовых до 36 месяцев на любую модель. Для клиентов в эти дни действуют и специальные тарифы страхования. На этом специальные предложения не заказнчиваются – вас ждут привлекательные цены на аксессуары, бесплатный шиномонтаж2, консультации технических специалистов Audi, а также работы по кузовному ремонту за 1 рубль3! Тем, кто еще не успел завершить подготовку автомобиля к теплому сезону, предложат специальные условия замены тормозных колодок и дисков, воздушного и салонного фильтров, щеток стеклоочистителей и элементов подвески4. Чтобы Audi Days прошли не только полезно, но и максимально приятно, АЦ Беляево подготовил для своих клиентов обширную развлекательную программу, фуршет и активности для детей. Приезжайте всей семьей и пусть #ВсеБудетAudi. Ждем Вас на Audi Days по адресу: Севастопольский проспект, д. 56А. Телефон: +7 (495) 276-11-33 1 Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках специальной акции «Audi Days Q7» для приобретения нового Audi Q7: валюта кредита — рубли РФ, сумма кредита от 120 тыс. до 3 млн. рублей. Процентная ставка (2 документа): на срок от 12 до 36 месяцев — 7% годовых, при первоначальном взносе от 50% (включительно). Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» в рамках специальной акции «Audi Days Credit Comfort (Ауди Дейс Кредит Комфорт)» для приобретения новых Audi A5,A6,Q5: валюта кредита — рубли РФ, сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. рублей при предоставлении полного пакета документов. Процентная ставка (полный пакет документов): при сроке 12, 18, 24, 30 или 36 месяцев — 7% годовых при первоначальном взносе от 30% (включительно). Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» в рамках специальной акции Audi Days Credit Comfort (Ауди Дейс Кредит Комфорт)’ для приобретения новых Audi A3: валюта кредита — рубли РФ, сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. рублей при предоставлении полного пакета документов и до 2 млн. рублей при предоставлении двух документов. Процентная ставка (полный пакет документов): при сроке 12, 18, 24, 30 или 36 месяцев — 7% годовых при первоначальном взносе (далее — «ПВ») от 15%. Процентная ставка (два документа): для A3 — 11% годовых при ПВ от 40%. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» в рамках специальной акции Audi Days Credit Comfort (Ауди Дейс Кредит Комфорт) для приобретения новых Audi A4, Q3: валюта кредита — рубли РФ, сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. рублей при предоставлении полного пакета документов и до 2 млн. рублей при предоставлении двух документов. Процентная ставка (полный пакет документов): при сроке 12, 18, 24, 30 или 36 месяцев — 7% годовых при первоначальном взносе (далее — «ПВ») от 30%. Процентная ставка (два документа): для A4 — 11% годовых при ПВ от 40% , для Q3 — 12,9% годовых при ПВ от 40%. Минимальный размер остаточного платежа — 20% от стоимости автомобиля, максимальный размер остаточного платежа (в % от стоимости автомобиля) составит: при сроке 12 мес. — 55%, при сроках 18 или 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, при этом сумма страховой премии зависит от перечня рисков, выбранной программы и суммы кредита. Условия кредита действительны с 17.04.2017 по 23.04.2017 и могут быть изменены Банком. Подробности: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный), лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru. 2 При покупке комплекта оригинальных летних шин Audi в официальных дилерских центрах Audi. 3 Стоимость работ по кузовному ремонту — 1 рубль за нормо-час при покупке оригинальных запасных частей в дилерском центре Audi на сумму от 45 000 рублей, без учета стоимости лакокрасочных материалов. Предложение действует только для физических лиц и распространяется на все автомобили Audi возрастом до 10 лет (2007-2017 модельные года). 4 Предложение ограничено и действует только для физических лиц и распространяется на все автомобили Audi старше 2-х лет, кроме RS и S моделей Audi, Audi R8 и Audi А8 L Security (Секьюрити), а также автомобилей c керамическим тормозными дисками и колодками. Стоимость предложения для вашей модели Audi уточняйте в дилерском центре Audi. Срок предложения по обслуживанию автомобиля с 1.04.2017 по 31.05.2017.