AUVIX – лучший дистрибьютор интерактивных досок IQBoard в Восточной Европе

Компания AUVIX, крупнейший российский поставщик и интегратор мультимедийных технологий, по итогам 2016 года стала лучшим дистрибьютором производителя Returnstar Technology в Восточной Европе в номинации «Интерактивные доски IQBoard». На протяжении уже 8 лет компания AUVIX является эксклюзивным в России дистрибьютором интерактивных досок IQBoard, которые пользуются большим спросом в системе образования, включая начальную школу и детские дошкольные учреждения. «Высокий профессионализм команды AUVIX, отстроившей широкий дилерский канал, помогли нам добиться значительных успехов на территории Российской Федерации, – заявил Джелли Ёнг (Jelly Yeung), директор по развитию региона EMEA компании Returnstar Technology. – Опираясь на нашего надежного партнера, мы готовы продолжать аккумулировать свой опыт и экспертизу для дальнейшего совершенствования нашего продукта и вносить свой вклад в интеграцию высокотехнологичного подхода к системе образования России». В линейке IQBoard широкий модельный ряд, который включает не только размеры досок под любые потребности заказчика, но и нестандартные решения, например, с диагональю 87” и соотношением сторон 4:3. А наличие в ассортименте моделей с малыми диагоналями позволяет применять передовые и инновационные методы обучения с самых ранних этапов развития ребенка. Входящее в комплект программное обеспечение IQKid EduPack, специально разработанное для детей дошкольного и младшего школьного возраста, позволяет развить внимание, память, логическое мышление, фантазию и творческое воображение, а также является эффективным инструментов для педагогов и учителей. Используя библиотеку образовательных ресурсов IQ KID EduPack с широким объемом готовых графических и видео материалов можно создавать насыщенные интерактивные методические программы обучения, наполненные рисунками, звуками и анимацией. Главная особенность и залог востребованности интерактивного оборудования IQBoard в России – адаптированность под задачи учебного процесса в сфере отечественного образования – отметила Алла Владимирова, руководитель отдела образовательных решений компании AUVIX. – Благодаря превосходному качеству, надежности, широте модельного ряда и набору готовых графических и видео материалов интерактивные доски являются эффективным инструментом в работе педагогов и учителей.