Авиакомпания Turkish Airlines продолжает наращивать свое присутствие в России

ISTANBUL, April 17, 2017/PRNewswire/ — Сегодня широкая география полетов этого международного авиаперевозчика пополнилась 250-м направлением — город Самара.

В настоящее время Turkish Airlines, постоянно укрепляющая свои позиции и активизирующая деятельность за счет существенных показателей роста и принципиально нового метода работы, входит в число крупнейших авиакомпаний мира.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161024/431899 )

Теперь авиакомпания Turkish Airlines, непрерывно расширяющая географию своих полетов, пополнила свой уже имеющийся список российских городов Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов, Казань, Екатеринбург, Уфа, Ставрополь и недавно присоединившийся к ним Воронеж международным аэропортом города Самары.

Запустив рейсы в Самару с 11 апреля 2017 года, этот международный перевозчик в очередной раз подтвердил свою приверженность стратегии непрерывного увеличения объемов перевозок по российским направлениям.

Рейсы из Стамбула в Самару и обратно будут выполняться 3 раза в неделю, начиная с сегодняшнего дня. Для пассажиров, летающих рейсами Стамбул-Самара, установлены специальные тарифы на перелет туда-обратно: от 159 долларов США (включая налоги).

Кроме того, в течение первых 6 месяцев работы по новым направлениям члены клуба Miles&Smiles могут пользоваться специальным предложением, в рамках которого количество миль, необходимых для выкупа премиальных билетов или повышения класса обслуживания, сокращается на 25%.

С 11 апреля установлено следующее расписание полетов в Самару:

№ рейса Дни недели Отправление Прибытие

TK 487 Вторник, четверг, суббота IST 20:30 KUF 00:55 +1

TK 488 Среда, пятница, воскресенье KUF 02:05 IST 04:45

В расписании указано местное время.

Для того чтобы узнать действующее расписание рейсов, зайдите на страницу http://www.turkishairlines.com, обратитесь в справочно-информационную службу по телефону +90 212 444 0849 или посетите любое региональное представительство авиакомпании Turkish Airlines.

Информация о компании Turkish Airlines:

Авиакомпания Turkish Airlines, основанная в 1933 году и имевшая на тот момент времени парк из пяти самолетов, в настоящее время является членом международного альянса Star Alliance и 4-звездной авиакомпанией с парком в 338 (пассажирских и грузовых) воздушных судов, летающих по 299 направлениям по всему миру, включая 250 зарубежных и 49 внутренних. Согласно результатам исследования, проведенного в 2016 году компанией Skytrax, Turkish Airlines выбрана в качестве ‘Лучшей авиакомпании Европы’ в шестой и ‘Лучшей авиакомпании Южной Европы’ в восьмой раз подряд. Имея в своем активе всемирные премии ‘За лучшее бортовое питание экономического класса’ 2010 года, ‘За лучшее бортовое питание бизнес-класса’ 2013 и 2014 годов, а также ‘За лучшую кухню в бизнес-залах’ и ‘За лучший бизнес-зал’ прошлого года, по результатам опроса в текущем году авиакомпания Turkish Airlines была снова награждена премиями ‘За лучшую кухню в бизнес-залах’ и ‘За лучшее бортовое питание бизнес-класса’. Более подробная информация об авиакомпании Turkish Airlines представлена на ее официальном сайте по адресу http://www.turkishairlines.com, а также на ее страницах в социальных сетях Facebook [https://twitter.com/TurkishAirlines ] , Youtube [https://www.youtube.com/user/TURKISHAIRLINES ], Linkedin [https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines ] и Instagram [http://www.instagram.com/turkishairlines ].

Turkish Airlines Inc.

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Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161024/431899 Source: Turkish Airlines