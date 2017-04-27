Банк «Левобережный» выступил экспертом на КЭФ-2017

В рамках Красноярского экономического форума, прошедшего в регионе на прошлой неделе, состоялся круглый стол «Поддержка экспорта», на котором выступил эксперт Банка «Левобережный». Заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Сергей Шатилов принял участие в круглом столе, посвященном вопросам поддержки экспорта. Дискуссия между приглашенными экспертами прошла в формате мозгового штурма. Модераторами круглого стола стали Виталий Гудин, директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России и Игорь Шлёнский, управляющий директор по координации приоритетного проекта АО «Российский экспортный центр». В ходе заседания выступили представители различных структур поддержки бизнеса, а также предприниматели-экспортеры различных сфер деятельности, которые поделились сложностями, появляющимися в практике ведения ВЭД. Сергей Шатилов рассказал участникам встречи об опыте Банка «Левобережный» в реализации программы государственной поддержки экспорта и путях повышения ее эффективности. Опыт работы банка был представлен на примере сотрудничества с АО «ЭКСАР» и ООО «РЭЦ». Кроме этого, Сергей Шатилов рассказал о преимуществах и сложностях, возникающих в процессе совместной работы, а также озвучил предложения по усилению поддержки экспорта МСП.