Банкам и офлайн-МФО хуже всего платят клиенты в возрасте от 25 до 30 лет – ОКБ и Е заем

Объединенное Кредитное Бюро и сервис онлайн-кредитования Е заем провели совместное исследование зависимости возраста клиентов и вероятности их выхода на просрочку. Аналитики Е заем и Объединенного Кредитного Бюро провели исследование вероятности появления просроченной задолженности среди заемщиков разных возрастных групп. В каждой из них была определена доля клиентов, задержавших выплату по кредиту или займу. При этом рассматривались заемщики банков, онлайн-МФО и традиционных – офлайн – МФО, получившие средства в 2015 и 2016 г.г. В 2016 году больше всего банковских должников было среди заемщиков в возрасте от 25 до 30 лет – среди них хотя бы на один день платеж задержали 30,4%. То же самое касается офлайн-МФО – среди клиентов в возрасте 25-30 лет в прошлом году должников было 55%. При этом в 2015 году наиболее рискованными для банков были клиенты до 25 лет, тогда платеж по кредиту пропустили 32,6% из них. При этом для онлайн-МФО – где все процессы происходят в интернете – именно среди них второй год подряд наибольшая доля должников. 28,9% в 2016 году и 31,3% в 2015. Клиенты с наилучшей платежной дисциплиной и для банков, и для офлайн-МФО – те, кому больше 60 лет. Из них платеж банкам в 2016 году задержали лишь 14,5%, а МФО – 28,3%. Но если для банков этот показатель за год вырос на 0,3 процентных пункта, то для офлайн-МФО он, напротив, снизился на 3,6 процентных пункта. Однако в онлайн-МФО реже всего в прошлом году пропускали платежи клиенты в возрасте от 50 до 60 лет, 20,8%. При этом годом ранее наименьшая доля пришлась на тех, кому 45-50 лет, среди них должников было 23,1%. Интересно, что если для банков и офлайн-МФО доли вышедших на просрочку клиентов выросли почти во всех возрастных группах, то в онлайн-МФО ситуация обратная – все группы платежную дисциплину улучшили.Лига Трупа, управляющий директор сервиса онлайн-кредитования Е заем: «Более высокая платежная дисциплина клиентов старшего возраста объясняется тем, что они более опытны и финансово грамотны. Такие заемщики привыкли планировать свой бюджет и реже совершают необдуманные покупки. Представители молодого поколения, напротив, более склонны получать кредиты, которые сложно будет вернуть. К тому же, молодые люди реже имеют стабильную работу». ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) Создано в 2004 году, входит в тройку крупнейших кредитных бюро России. Акционеры: ОАО ‘Сбербанк России’, ведущий мировой оператор кредитных бюро Experian и ЗАО ‘Интерфакс’. По данным на 1 февраля в базе данных ОКБ хранится 230 млн. кредитных историй по 66,5 млн. заемщиков. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов Объединенного Кредитного Бюро обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов до комплексных решений, включающих в себя аутсорсинг процесса обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, страховых компаний и операторов связи. Сайт: http://bki-okb.ru Все сервисы Объединенного Кредитного Бюро предоставляются в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ ‘О кредитных историях’. Сервис онлайн-кредитования Е заем Е заем – российский проект международной финтех-компании TWINO, работающей также в Дании, Чехии, Польше, Латвии, Грузии, Мексике, Испании и Казахстане. С начала работы в 2009 году объем выдачи онлайн-займов TWINO составил более 380 млн евро. Бизнес-процессы компании основаны на использовании высоких технологий и анализе больших данных – с их помощью Е заем выдает своим клиентам займы за несколько минут, сохраняя стабильный уровень рисков. Также в TWINO в России входит сервис онлайн-кредитования Монеза, предоставляющий за несколько минут займы до 60 тыс. рублей сроком до одного года.