БАЗ профинансирует 10 социальных проектов в Благовещенске

В Благовещенске состоялось награждение победителей третьего конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство», организатором которого выступает Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва, в Республике Башкортостан представлена Благовещенским арматурным заводом, АО «БАЗ»). В 2017 году в Благовещенске на конкурс поступило 36 заявок. Экспертный совет, в состав которого вошли представители ОМК, администрации города, ресурсного центра НКО, отобрал 10 победителей. Финансовую поддержку в размере до 250 тыс. рублей получат 7 проектов от организаций, а 3 волонтерские инициативы проспонсируют на суммы до 50 тыс. рублей. Всего на реализацию идей победителей БАЗ выделит 1,6 млн рублей. Лучшие проекты получат возможность привлечь софинансирование на краудфандинговой платформе Planeta.ru. «Мы рады наблюдать, что с каждым годом конкурс «ОМК-Партнерство» приобретает все большую популярность у жителей города, а его роль в становлении местного сообщества возрастает. Мы благодарны всем участникам, которые вместе с нами стремятся к системному долгосрочному решению социальных проблем города», – прокомментировал управляющий директор АО «БАЗ» Сергей Филипьев. Список проектов-победителей конкурса «ОМК-Партнерство» в Благовещенске размещен на официальном сайте ОМК — http://omk.ru/values/partnerstvo/ Справка о конкурсе: Объединенная металлургическая компания проводит конкурс «ОМК-Партнерство» с 2015 года. Он направлен на развитие сотрудничества власти, бизнеса и общества в решении социальных проблем регионов. В 2016 году на конкурс поступило 256 заявок: 76 проектов от сотрудников ОМК и 180 – от некоммерческих организаций из всех регионов присутствия предприятий компании. По решению комиссии финансовую поддержку получили 59 проектов: 35 от организаций и 24 – от сотрудников. На их осуществление в 2016 году ОМК направила 9,3 млн рублей. Проекты, поддержанные ОМК, получили признание на федеральном уровне. Так, культурно-спортивный фестиваль «Смотрины на Красной горке» в г. Чусовом занял второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2016 года. А также стал победителем грантового конкурса фонда «Перспектива» и получил президентский грант в размере 1,5 млн рублей. Проект «Все дети хотят дружить», профинансированный в рамках конкурса «ОМК-Партнерство», выдвинулся в качестве соискателя и стал победителем первой волны президентских грантов, получив 2 млн рублей. Авторами проекта выступила крупнейшая в регионе некоммерческая организация «Вектор Дружбы» под руководством Ольги Зубковой. При поддержке ПАО «Металлинвестбанк», вошедшего в экспертный совет конкурса, прошел фестиваль уличной культуры «Диалог». Объем софинансирования составил 100 тыс. рублей. В 2016 году ОМК было подписано соглашение с Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива», оператором конкурса президентских грантов. Четыре проекта-победителя конкурса «ОМК-Партнерство» получили президентские гранты на сумму 5,5 млн рублей. Более 900 тыс. рублей составило софинансирование со стороны бизнес-партнеров компании. Около 6 млн — общее софинансирование благополучателей. Конкурс «ОМК-Партнерство» был отмечен премьер-министром Республики Башкортостан как «образец системной благотворительности», а также занял первое место в проекте «Лидеры корпоративной благотворительности», который ежегодно проводят Форум доноров, PwC и газета «Ведомости» в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества в регионе присутствия компании». Благодаря конкурсу «ОМК-Партнерство» ОМК стала обладателем премии Общественной палаты РФ «Я – Гражданин!» в номинации «Социально ответственный бизнес». В 2016 году деятельность ОМК по развитию корпоративного волонтерства была не раз отмечена в рамках различных премий. Это знак общественного признания «Доброволец России 2016» в номинации «Социально-ответственный бизнес-партнер в реализации добровольческих инициатив», второе место во Всероссийском конкурсе проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел» в номинации «Вклад в развитие корпоративного волонтерства». Компания была отмечена за достижения в области системной благотворительности и вовлечения представителей местной власти, сотрудников, некоммерческих организаций и жителей регионов присутствия в реализацию целей в области устойчивого развития. Справка: Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК – пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край). Среди основных потребителей продукции ОМК – ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Сибур», ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric, Samsung, «КамАЗ», ГАЗ, МАЗ и другие. Продукция ОМК поставляется более чем в 30 стран мира. Председатель правления ОМК – Анатолий Седых, президент компании – Владимир Маркин, заместитель председателя правления – Наталья Еремина. Контакты для СМИ: Отдел по связям с общественностью АО «БАЗ» Алина Халикова+7 (34766) 2-12-64 khalikova_av@vsw.ru Ульяна Спорыхина +7 965 254-57-37 us@eleven-pr.com