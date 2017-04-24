Бесплатный подбор репетиторов с компанией «Виртуальная академия»

Компания «Виртуальная академия» предоставляет бесплатные услуги подбора репетиторов разного профиля в Москве и Санкт-Петербурге. В базе находятся анкеты более 40 000 репетиторов по Москве и более 8 500 репетиторов по Санкт-Петербургу. Учащиеся могут улучшить свои знания по таким предметам, как математика, русский язык, литература, биология, физика, химия, история, обществознание, информатика, география, геометрия, алгебра, экономика, иностранные языки и многим другим. На сайте «Виртуальная академия» также можно найти преподавателей непрофильных предметов, которые осуществляют подготовку к школе, преподают изобразительное искусство и музыку. Доступны услуги логопедов-дефектологов. Для тех, кто не может заниматься с репетитором очно, есть возможность дистанционного обучения через интернет. «Виртуальная академия» предоставляет все условия для комфортного общения в режиме онлайн. Рисование, написание формул, построение графиков и геометрических фигур возможно с помощью интерактивной доски. База «Виртуальной академии» состоит из репетиторов только с проверенной репутацией и документами об образовании. С каждым педагогом проводится обязательное собеседование для подтверждения компетентности и квалификации. Для поиска и подбора репетиторов ученики могут воспользоваться фильтром и сортировкой анкет по разным параметрам или заказать обратный звонок для бесплатной консультации со специалистом. О компании: Компания «Виртуальная академия» специализируется на предоставлении образовательных услуг в Москве и Санкт-Петербурге с 2009 года. В спектр услуг входят подбор репетиторов, магазин учебной литературы, интерактивная доска для проведения занятий и презентаций, видеокаталог из более 10 000 уроков разных направлений. «Виртуальная академия» получила признание таких авторитетных экспертов образовательной области, как федеральный портал «Российское образование», Edunews, «Всероссийский интернет-педсовет», Edukids, независимое педагогическое издание «Учительская газета». Контакты: «Виртуальная академия» Адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, 34, строение 3 Телефоны: 8 (495) 769-95-17, 8 (800) 100-52-31 E-mail: inforeg@virtualacademy.ru Сайт: http://www.virtualacademy.ru/