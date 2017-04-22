Бизнес-омбудсмен Норильска выступил на Саммите КЭФ-2017

22 апреля в рамках Красноярского экономического форума состоялся «Саммит бизнес-омбудсменов Сибири и Дальнего Востока: бизнес и власть – от спора к диалогу». В настоящее время государством поставлена важная задача вывести субъекты СФО и ДФО в число передовых по уровню экономического развития. Созданы территории опережающего развития, введены различные виды льгот, меры имущественной поддержки. Однако качественной среды для развития бизнеса, по своему уровню приближенной к мировой, так и не создано. Участники Саммита обсудили текущую ситуацию в области организации мер для комфортного делового климата. Модератором Саммита выступил депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев. Участниками Саммита стали Уполномоченные по защите прав предпринимателей ДФО и СФО, в т.ч. представители регионов Крайнего Севера и Арктики: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Сергей Русских, Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей Вадим Повзнер, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Айталина Соколова, а также представители бизнеса, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений предпринимателей. Север Красноярского края на Саммите представлял Бизнес-омбсудсмен Норильска Михаил Киселев. Он выступил с кратким отчетом о деятельности в Норильске и представил комплекс мер поддержки финансирования субъектов малого и среднего бизнеса, который, непосредственно, направлен на решение первоочередных вопросов. В частности, рассказал о программе развития социального предпринимательства, реализуемой Союзом «Северные промышленники и предприниматели» при поддержке Компании «Норникель». Участники Саммита заострили свое внимание на вопросах, связанных с неравными условиями для предпринимателей и других категорий населения в законодательстве. В частности, завышенные цены на энергоносители, поправки в 44-ФЗ о закупках, введение обязательных кассовых терминалов с онлайн передачей информации в ФНС. В итоге участники пришли к мнению о необходимости совместных действиях для отстаивания интересов предпринимателей на федеральном уровне, в т.ч. и в области изменения существующего законодательства.