Бизнес-омбудсмен Забайкалья: предпринимателю неправильно рассчитывали плату за тепло

Подтвердилось мнение бизнес-омбудсмена Забайкалья, что филиал ПАО «ТГК-14» «Читинский теплоэнергосбыт» применял неправильную формулу для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. В ходе рассмотрения обращения предпринимателя из Читы о росте тарифов бизнес-омбудсмен Виктория Бессонова пришла к выводу, что поставщик тепловой энергии в крае применял для расчета платы за тепло неправильную формулу. В Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354) предусмотрены 2 формулы, по которым может определяться размер платы за отопление при отсутствии общедомового счетчика. Различаются эти формулы тем, что одна из них применяется при оплате в течение отопительного сезона, а вторая – в течение календарного года (с учетом коэффициента периодичности). Органы власти в субъектах РФ могут самостоятельно решить, по какой из формул необходимо производить расчет. В Забайкальском крае Региональная служба по тарифам и ценообразованию воспользовалась этим правом и приняла решение, по которому потребители должны оплачивать отопление равномерно в течение года с учетом коэффициента периодичности 0,75. Однако ресурсоснабжающая организация начислила предпринимателю плату за тепло исходя из продолжительности отопительного периода – за 9 месяцев. Разумеется, ежемесячная сумма платежа оказалась больше, чем должна быть. Чтобы выяснить позицию контролирующего органа в этом вопросе, бизнес-омбудсмен обратилась в жилищную инспекцию. В полученном ответе было указано, что размер платы за тепло произведен в полном соответствии с действующим законодательством. «Применение формулы без коэффициента периодичности ущемляет интересы не только одного конкретного предпринимателя, обратившегося к нам, но и всех остальных, ведущих свою деятельность на территории г. Читы в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, не оборудованных общедомовыми счетчиками», – считает Уполномоченный. С просьбой провести проверку по этому факту Виктория Бессонова обратилась в прокуратуру. Ответ прокуратуры подтвердил, что бизнес-защитник Забайкалья была права: формула с коэффициентом периодичности должна применяться с 1 июля 2016 года, а филиал ПАО «ТГК-14» «Читинский теплоэнергосбыт» в нарушение этих норм начислял предпринимателю плату за тепло неравномерно в течение года и без применения коэффициента периодичности. В связи с этим прокурор Центрального района г. Читы в адрес генерального директора филиала ПАО «ТГК-14» «Читинский теплоэнергосбыт» внес представление об устранении нарушения закона. А поскольку Государственная инспекции Забайкальского края оставила без удовлетворения аналогичное обращение предпринимателя, прокуратура края направила в адрес руководителя инспекции информацию. О результатах принятых мер реагирования станет известно после 11.05.2017 года.