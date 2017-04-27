Благодаря Госадмтехнадзору ликвидирована свалка мусора в поселке Некрасовский

После мер административного воздействия Госадмтехнадзором Московской области к конно-спортивному комплексу «MAXIMA» в городском поселении Некрасовский свалка бытового мусора высотой более 5 метров, наконец убрана. При осуществлении надзорной деятельности в поселке Некрасовский Дмитровского района в поле зрения сотрудника Госадмтехнадзора попал конно-спортивный комплекс «MAXIMA». На большой территории комплекса находятся конюшни для животных, а также манежи и пастбища. В процессе стройки отходы от строительных работ складировались за забор до тех пор, пока не образовалась свалка мусора общим объемом более 200 кубических метров и высотой более 5 метров. По факту ненадлежащего состояния и содержания территории в отношении ООО «Максима эквиспорт» было возбуждено дело об административном правонарушении, вручено предписание об устранении свалки мусора.Не дожидаясь вынесения постановления по делу об административном правонарушении организация исполнила предписание инспектора Госадмтехнадзора Дмитровского отдела и полностью ликвидировала свалку.