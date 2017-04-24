Более 200 автовладельцев привлечены к ответственности за парковку в неположенном месте

Инспекторами территориальных отделов Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области продолжаются рейды по дворам населенных пунктов муниципальных образований Подмосковья для выявления автовладельцев, оставляющих автомобили на участках с зелеными насаждениями и детских площадках. — С начала недели инспекторами было проведено около 40 рейдов, в ходе которых зафиксированы 208 нарушений норм и правил чистоты, порядка и благоустройства, связанных с нарушением правил парковки, — пояснила Татьяна Витушева, главный государственный административно-технический инспектор Московской области. Она отметила, что в ходе рейдов инспекторы проводили фотофиксацию нарушения, после чего, фотоматериалы были направлены в ГИБДД для установления владельца автомобиля, припаркованного с нарушениями. После этого, водителям-нарушителям направлялось постановление о привлечении к административной ответственности. — В ряде случаев установить нарушителя удавалось на месте. В этом случае инспекторы выдавали хозяевам машин предписания об устранении административного правонарушения. Всего по итогам недели было выдано 30 подобных предписаний. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей составила 360 тысяч рублей, — подчеркнула Витушева. Как добавила Глава Госадмтехнадзора, лидером среди муниципалитетов по количеству выявленных нарушений стали городские округа Красногорск и Балашиха, на территории которых зафиксирована треть всех выявленных нарушений. — Подобные мероприятия существенно увеличивают эффективность надзорной деятельности, позволяя своевременно добиваться устранения нарушений, улучшая ситуацию с благоустройством территории, как этого требует Губернатор Московской области Андрей Воробьев, — заключила она, напомнив, что автовладельцы, привлеченные к ответственности в последующем, стараются не допускать подобных нарушений.