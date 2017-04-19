Более 200 нарушений правил парковки выявлено в Красногорске

Госадмтехнадзор Московской области за две недели выявил 212 нарушений правил размещения автотранспорта во дворах городского округа Красногорск. По итогам проверок 82-м автовладельцам направлены письма с постановлениями о привлечении к административному штрафу, по остальным нарушениям постановления будут вынесены после поступления из ГИБДД сведений о владельцах автомашин, — сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. Она напомнила, что «машины, особенно грузовые, паркующиеся на детских площадках, создают угрозу детям, а поврежденные от колёс газоны имеют не только неприглядный вид, но и являются источником дополнительных финансовых затрат на их восстановление». С целью профилактики нарушений правил парковки в городском круге Красногорск продолжается акция «Паркуйся правильно». Общественники Госадмтехнадзора распространяют листовки, содержащие информацию о штрафных санкциях, предусмотренных законодательством за парковку на детской площадке или на газоне, — добавила руководитель ведомства. По ее словам, «Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность поддержания порядка во дворах, отметив, что двор имеет особое значение в нашей жизни – и в качестве социализации, в качестве формирования характера, и в качестве жизни». Справочно:За размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями размер штрафа на физических лиц составляет 1000 руб., для юридических лиц — 30 000 руб. За размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках размер штрафа на физических лиц составляет 5000 руб., для юридических лиц 100 000 руб. За размещение транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, на дворовых и внутриквартальных территориях размер штрафа на физических лиц составляет 3000 руб., для юридических лиц 15 000 руб.