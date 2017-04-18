Большинство участников конкурса «Инвест Триал 2017» выбирает «Открытие Брокер»

Более 7300 начинающих инвесторов выбрали «Открытие Брокер» для участия в конкурсе «Инвест Триал 2017», позволяющем получить практический опыт торговли на Московской бирже без риска для собственных средств. Также «Открытие Брокер» уверенно лидирует в конкурсе по количеству активных участников, существенно опередив по этому показателю остальных брокеров. «Открытие Брокер» с первых дней «Инвест Триала 2017» лидирует по количеству зарегистрированных и активных участников конкурса. Более 40% (7300) начинающих инвесторов выбрали брокера для участия в конкурсе, при этом активно совершают торговые операции через «Открытие Брокер» более 2000 конкурсантов. Конкурс «Инвест Триал 2017» ориентирован на начинающих инвесторов, которые без риска для собственного капитала могут получить практические навыки работы на валютном, срочном и фондовом рынке Московской биржи. Для совершения торговых операций конкурсантам доступно 43 ликвидных финансовых инструмента. Сроки проведения конкурса «Инвест Триал 2017» – с 20 марта по 31 мая 2017 года, регистрация участников осуществляется до 24 мая 2017 года. На конкурсный счёт каждого участника будет начислено 90 000 виртуальных рублей – по 30 000 на каждую конкурсную площадку (валютный, срочный и фондовый рынок Московской биржи). Участники, продемонстрировавшие по итогам конкурса доходность более 3 000 рублей, получат заработанные деньги на свой банковский счёт. Максимально возможный выигрыш составляет 45 000 рублей (по 15 000 на каждую площадку). Принять участие в конкурсе «Инвест Триал 2017» смогут инвесторы, брокерские счета которых открыты не ранее 1 сентября 2016 года, либо совершеннолетние россияне, ещё не имеющие брокерского счёта. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму (ФИО, nickname, телефон и e-mail) на сайте «Открытие Брокер» (https://open-broker.ru/lp/investor-2017/). После успешной регистрации на Московской бирже участник получит логин/пароль и ключи для доступа в торговый терминал QUIK. Для повышения уровня теоретической и практической подготовки участники конкурса имеют возможность пройти курсы учебного центра «Открытие Брокер». С наиболее популярными бесплатными курсами Портала дистанционного обучения можно ознакомиться по ссылке: http://www.opentrainer.ru/courses/#. «Уже несколько лет подряд ‘Открытие Брокер” лидирует по количеству привлечённых участников конкурса ‘Инвест Триал 2017” среди крупнейших российских брокеров. Таким образом, именно нашу компанию большинство начинающих инвесторов считает наиболее подходящей для погружения в мир инвестиций. Безусловно, в этом есть значительный вклад всей нашей команды, которая занимается как продвижением бренда, так и расширением продуктовой линейки, развитием клиентского сервиса и обучением. Конкурс в самом разгаре, и мы рассчитываем на закрепление достигнутого успеха, призывая всех новичков участвовать в конкурсе через нашу компанию», – говорит начальник управления маркетинга «Открытие Брокер» Татьяна Зворыгина. Пресс-служба АО «Открытие Брокер»: Александр Лебедев Тел.: +7 (926) 573-18-59 +7 (495) 777-56-56, доб. 11-4355 e-mail: lebedev-aa@open.ru press@open.ru АО «Открытие Брокер». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).