Brain4Net запускает программу сертификации виртуальных сетевых функций

Компания Brain4net, активный участник международного технологического сообщества OPNFV, при поддержке компании ‘Марвел”, ведущего российского дистрибьютора телеком и IT-решений, объявляет о запуске программы сертификации виртуальных сетевых функций, совместимых с B4N Service Platform. Данная инициатива позволит разработчикам сетевых решений расширить рынок сбыта операторами связи и провайдерами облачных сервисов, а также предложить удобную модель использования своего ПО корпоративным заказчикам. Флагманский продукт компании Brain4Net, B4N Service Platform – комплексное решение для модернизации сетевой инфраструктуры на базе технологий SDN и NFV, в составе различных решений внедряется к операторам связи, провайдерам облачных сервисов, так и к корпоративным заказчикам. Отличительной особенностью B4N Service Platform является управление не только виртуальной инфраструктурой, но и физическим оборудованием, что позволяет строить сетевые сервисы, прозрачно доводя трафик на l2 уровне непосредственно от заказчика в виртуальную сетевую функцию. Такой подход позволяет предоставить сервис конечному потребителю в течении нескольких минут. При этом, NFV-часть платформы, полностью соответствующая референсной архитектуре ETSI NFV MANO, существенно упрощает процедуру портирования виртуальных сетевых сервисов в инфраструктуру заказчика. NFV Management & Orchestration (MANO) устанавливает стандарты управления и оркестрации ресурсов NFV в рамках облачных центров обработки данных. Эти ресурсы включают в себя вычислительные, сетевые ресурсы, системы хранения данных, виртуальные машины и др. ETSI разработала референсный документ, описывающий составные блоки архитектуры и интерфейсы взаимодействия между ними. Опираясь на требования архитектуры MANO, Brain4Net разработала собственный VNF-менеджер, драйверы для интеграции платформы с сетевым стеком OpenStack, графический конфигуратор и шаблоны сетевых сервисов, описанных строго по модели ETSI. При помощи конфигуратора сетевых сервисов администратор сети получает возможность легко создавать комплексные услуги в виде шаблонов. Эти шаблоны представляют из себя сервисные цепочки, включающие виртуальные сетевые функции (VNF), объединенные различными типами связей (Point-to-Point, Point-to-Multipoint, Multipoint-to-Multipoint). Администратор имеет возможность применить созданные шаблоны к конкретному тенанту (группе пользователей сети – корпоративному заказчику, физическому лицу и др.). Такой подход позволяет достичь максимальной абстракции вычислительной инфраструктуры и обеспечить гибкость проектирования новых услуг оператора. В ближайшее время Brain4Net планирует проинтегрировать с B4N Service Platform широкий спектр виртуальных сетевых функций, таких как: Routing (маршрутизация), Firewall (межсетевые экраны), IPS/IDS(системы обнаружения и предотвращения вторжений), DPI (системы глубокого анализа пакетов), DLP(системы предотвращения утечек), Anti-DDOS (системы предотвращения ddos-аттак), BRAS (широкополосные серверы удалённого доступа), WAN-optimization (системы оптимизации wan-каналов). Brain4Net в сотрудничестве с «Марвел» приглашают разработчиков виртуальных сетевых функций протестировать свои решения в среде B4N Service Platform и получить официальный сертификат о соответствии. В совместной лаборатории ‘Марвел – Дистрибуция” и Brain4Net располагается уникальный демо-стенд, состоящий из вычислительных мощностей, виртуальных и аппаратных коммутаторов, а также развернута максимально приближенная к реальной инфраструктуре сети сервис-провайдеров и включающая в себя NFV-инфраструктуру OPNFV, а также платформу управления сетью B4N Service Platform. Таким образом, разработчики получают возможность провести функциональное и нагрузочное тестирование своих приложений в оборудованной по последнему слову техники лаборатории и использовать успешное прохождение тестов в качестве важного конкурентного преимущества. ‘Обширная партнерская экосистема – одна из ключевых ценностей нашей компании” – поделился генеральный директор Brain4Net, Олег Щапов. – ‘Мы заинтересованы в привлечении новых, перспективных партнеров, программные решения которых будут востребованы нашими клиентами. Программа сертификации нацелена на то, чтобы протестировать партнерские технологии в лабораторных условиях и предложить рынку не только инфраструктурное решение нового поколения, но и возможность добавления сетевых функций, а также удобный функционал для взаимодействия с ними в концепции plug-and-play” В марте 2017 года сертификацию прошли: VyOS, сетевая операционная система с поддержкой стека протоколов L2-L4 и открытым кодом, которая может работать как в виде виртуального маршрутизатора, так и являться сетевой OS на физическом сетевом оборудовании. Исходный код VyOS в свое время стал основой для коммерческого продукта Brocade Vyatta, но сейчас эти решения существуют параллельно, pfSense, межсетевой экран на базе FreeBSD, включающий в себя функционал, наравне конкурирующий со многими коммерческими решениями. Поставляется в виде виртуальной сетевой функции или дистрибутива для установка на аппаратные платформы. Продукт бесплатный, в связи с чем пользуется большой популярностью среди Заказчиков Для инициации процесса тестирования разработчикам нужно заполнить форму заявки ниже, далее представители компании назначат дату прохождения испытаний. После успешного завершения тестирования сетевой функции, Brain4Net включит VNF в каталог рекомендованных сервисов.