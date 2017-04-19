«Бриллианты и любовь». Премьера в цыганском театре «Ромэн»

29,30 апреля в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» состоится премьера спектакля Николая Лекарева «Бриллианты и любовь». «Бриллианты и любовь» в постановке режиссера Николая Лекарева и в оформлении художника–постановщика Анастасии Романцовой – яркая комедия положений на цыганский лад, полная зажигательных танцев и романтических песен. Тексты песен написаны Радмилой Богдановой, танцы поставлены известными хореографами Александром Рубенчиком и Анжелой Лекаревой. Утро в доме богатого цыгана, известного продюсера Рамира Огневого начинается с визита незваного гостя. Предприимчивый Николай — финансовый управляющий в компании Рамира, влюбился с первого взгляда и собирается жениться. На какие только ухищрения не идет влюбленный, чтобы быть вместе с избранницей – и обман, и шантаж, и укрывательство. Одна ложь порождает другую, и все вместе запускает целую цепочку недоразумений. А тут еще и родная тетка Рамира приехала погостить, да любимая служанка собралась под венец, прихватив чемоданчик с приданым. Постановочная группа: Режиссер-постановщик, композитор – З.а. России Николай Лекарев Художник-постановщик – Анастасия Романцова Текст песен – Радмила Богданова Балетмейстеры – Александр Рубенчик, Анжела Лекарева В спектакле участвуют: Народный артист РФ Моисей Оглу, заслуженные артисты РФ Артур Булдыженко, Николай Лекарев, Татьяна Репина, Дана Туманская, артисты Петр и Валерия Янышевы, Александр Рубенчик, Мануэль Джелакаев, Анжела Лекарева, Руслан Лалай, Луиза Аббасова, Андрей Жемчужный, Патриция Оглу, Сергей Сураков, Патрина Шаркози Московский музыкально-драматический театр «Ромэн» — единственный цыганский репертуарный театр в мире, основан в 1931 году. Начало спектакля в 18.00 Заказ билетов по телефону: 84992518522 Контакты для аккредитации: Театр «Ромэн», www.teatr-romen.ru pr-менеджер Евгения Галлямова mob., whatsapp: 89150480460 e-mail: pr.romen@gmail.com