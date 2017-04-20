Компания MERLION, совместно с Microsoft запускает всероссийскую акцию, пропагандирующую использование лицензионного программного обеспечения, целью которой является привитие стойкого интереса и привычки к правильному, легальному образу жизни! Доля нелицензионных программных решений неуклонно снижается, благодаря усилиям регуляторов и правообладателей, которые успешно борются с нарушителями закона. Сегодня мы хотим добавить в эту борьбу не только кнут, но и пряник, и готовы поощрять самых активных борцов за здоровый, законопослушный образ жизни! На специальном сайте (http://лицензия-бонус.рф/) акции партнер сможет зафиксировать свое участие в любых активностях, содействующих увеличению доли лицензионных программных продуктов, обогатить свои знания в этой области, прослушав тематические вебкасты или посетив очные тренинги, найти материалы для размещения рекламы, противодействующей нарушению авторских прав, на сайтах, в офисах и магазинах. За каждое подобное действие начисляются бонусные баллы. Особо ценен творческий подход, например, выполнение задания по написанию эссе с примером победы над недобросовестным конкурентом. Регистрируйтесь, читайте задания на сайте и помните, что ни одно ваше позитивное действие, направленное на формирование общественного мнения о недопустимости задействования нелицензионных продуктов не останется без внимания и приблизит вас к награде: два победителя, набравшие максимальное количество баллов отправятся на одну из престижных партнерских конференций MERLION. Два человека, занявшие второе место, получат элитный ноутбук на Windows 10. Пять бронзовых призеров будут награждены замечательной сувенирной продукцией. С вашей помощью мы хотим донести до каждого важную мысль о том, что использование нелегального ПО такое же недопустимое нарушение, как проезд на красный свет или превышение скорости. Но самое главное, что в России это уже не модно и не круто. Будь легально круче, зарабатывай репутацию и призы от MERLION! Информация о компании MERLION Основанная в 1992 году, сегодня компания MERLION (www.merlion.com) является ведущим VAD-дистрибьютором и крупнейшим широкопрофильным дистрибьютором на российском рынке. Помимо VAD-направления компания успешно развивает такие сегменты дистрибуции, как: компьютерная, цифровая и бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Репутация надежного, ответственного и опытного партнера, всегда выполняющего свои обязательства, позволила компании MERLION построить прочные отношения с большинством ведущих мировых производителей – в портфеле компании MERLION свыше 500 брендов, более 400 прямых дистрибьюторских соглашений. Партнерская сеть MERLION насчитывает более 5500 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре. MERLION сегодня — это тысячи профессионалов, которые развивают национальный дистрибьюторский рынок в нескольких сегментах и делают высокотехнологичные продукты доступными для каждого жителя России. Помимо дистрибьюторской деятельности, компания MERLION развивает ряд проектов в смежных с дистрибуцией областях: • ПОЗИТРОНИКА – федеральная сеть магазинов электроники (www.positronica.ru).• Ситилинк – электронный дискаунтер (www.citilink.ru). • Технический Центр MERLION Engineering – поддержка проектного оборудования и ПО и оказание дополнительных сервисов партерам и заказчикам. • Сеть компьютерных клиник – сервисное обслуживание компьютерной техники (www.itclinic.ru). • Торговая марка iRU – производство компьютерной техники (www.iru.ru). • Торговая марка «Бюрократ» – производство канцелярских принадлежностей, деловых аксессуаров и офисной мебели (www.buro.ru). Дополнительная информация может быть предоставлена пресс-службой компании MERLION: 8 (495) 981-84-84, press@merlion.ru