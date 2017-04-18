Церемония награждение лауреатов премии Best: Компании, Персоны, Проекты Года – 2016

24 Апреля в Меркурий Сити Тауэр состоится торжественная церемония награждения лауреатов бизнес-премии «Best.ru: Компании, Персоны, Проекты Года – 2016» Премия вручается в 3 номинациях: Компании года, Персоны года, Проекты года. Процедура определения лауреатов проходила в 2 этапа. Вначале список номинантов на получение награды был сформирован на основании рэнкингов, составленных партнерами премии – Национальным Рейтинговым Агентством и Аналитической системой Медиалогия. Информация о номинантах была опубликована в открытом доступе на сайте премии. На втором этапе лауреатов конкурса традиционно определял Экспертный совет, в который входят бизнесмены, общественные и политические деятели страны. Голосование экспертов проходило путем анкетирования на основании рэнкингов и поданных заявок номинантов. По итогам заседания Экспертного совета был определен список лауреатов ежегодной бизнес-премии «Best.ru: Компании, Персоны, Проекты Года-2016». Награждение лауреатов состоится в «Меркурий Сити Тауэр», по адресу 1-й Красногвардейский проезд, д. 15 ММДЦ «Москва-Сити», 40 этаж. Вручение премии пройдет в формате официального делового приема, гостями которого станут представители власти, первые лица деловой, общественной и культурной элиты России. В числе приглашенных: член бюро правления РСПП Давид Якобашвили, полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский, старший вице-президент МТПП Вадимир Платонов, российский политический деятель, финансовый омбудсмен Павел Медведев, исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев, генеральный директор ММБА Александр Борисов, генеральный директор «Венский балл в Москве» Александр Смагин, Председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза, один из ведущих российских экономистов Михаил Делягин, Исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева, художник Никас Сафронов, Анна Шатилова — советский и российский диктор и телеведущая, Михаил Богдасаров — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, Гедиминас Таранда — артист балета, Максим Дунаевский — советский и российский композитор, Владимир Березин — теле- и радиоведущий, писательница Дарья Донцова, российский гимнаст Алексей Немов, актриса Ирина Безрукова, телеведущая Юлия Барановская, генеральный продюсер МАТЧ ТВ Тина Канделаки, Марина Ким — российская телеведущая, журналист, актриса, Елена Борщёва — российская актриса юмористического жанра, участница команды КВН «Сборная Пятигорска», Елена Воробей — российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка и многие другие. Премия проходит при поддержке РСПП, организатором премии является новостной портал Anews.com Сбор гостей — в 18.30. Церемония награждения и прием в честь лауреатов — 20.00. Аккредитация журналистов: +7 (495) 540-44-24 доб.121 kirnoz@best.ru Внимание: аккредитация обязательна!