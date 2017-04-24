CyberMedia и TAITRA: 24-часовое соревнование по моддингу CyberMods 24hrs на COMPUTEX 2017

24 часа беспрерывного моддинга – историческое шоу на COMPUTEX 2017 Апрель 24, 2017, Москва, Россия – CyberMedia совместно с TAITRA проведут первый международный чемпионат по моддингу компьютерных корпусов на выставке Computex 2017 – CyberMods 24hrs – который продлится 24 часа. CyberMedia сотрудничает с TAITRA в рамках выставки COMPUTEX на протяжении многих лет, это стало возможным благодаря общей цели и пониманию тенденций в мире высоких технологий. Компании ежегодно представляют новые разработки и инновации на выставке COMPUTEX. В этом году мы пригласили моддеров со всего мира, которым будет отведено суммарно 24 часа на то, чтобы собрать особенный корпус по заданным тематам – научная фантастика, видеоигры, кино и т.д. Крупные призы ждут ту команду, которая займёт первое место, а именно 20 000 долларов США и приз. Соревнование по моддингу – CyberMods 24hrs – пройдёт во время выставки COMPUTEX 2017 (Nangang Hall 4F, Light Gallery), оно начнётся 30 мая и закончится 2 июня. Свои проекты участники представят в заключительный день выставки 3 июня и смогут поделиться с посетителями выставки своим опытом и секретами. CyberMods 24hrs – это междунородное событие, в котором будут участвовать представители моддингово сообщества из США, Тайланда, Филипин, Австралии, Китая, Великобритании и других стран. Моддеры будут объединены в команды и смогут выбрать тему для моддинга корпуса из заданных вариантов. В сумме, за все дни мероприятия им будет отведено 24 часа, чтобы закончить свой проект. Судейство продёт в последний день выставки, тогда же будут представлены победители. Компьютерный моддинг на глобальной сцене Термин моддинг происходит от слова модификация. Данное течение превратилось в искусство, в котором моддеры преображают обычные продукты под свой вкус, вдохнавлясь своими увлечениями. Моддинг стал ключевым элементом в развитии компьютерной игровой индустрии, который стал неотъемлимой частью культуры, подталкивая игроков вновь и вновь возвращаться к своей платформе. Он позволяет проявить индивидуальный стиль и добавить функциональность. CyberMedia и TAITRA покажут моддеров всему миру CyberMedia и TAITRA понимают важность развития сообщества любетелей моддинга и проводят своё мероприятие, которое даст возможность моддерам всего мира собраться вместе, обменятся опытом и секретами. На CyberMods 24hrs каждый моддер сможет показать своё мастерство всему миру. Они смогут рассказать, как рождаются их проекты, какие инструменты и материалы используются для того, чтобы в итоге получить не просто очередной корпус, а шедевр. Время проведения и адрес: Дата: 30 мая – 3 июня, 2017 Время: 09:00 – 18:00 (3 июня, 09:00 – 16:00) Адрес: Nangang 4F Light Gallery (Area L Lobby) Выбор прессы Представители прессы также примут участие в мероприятии. Они будут отвечать за присуждение специальной награды «Выбор прессы». Данная награда подчёркивает важность данного соревнования не только для фанатов моддинга, но и для прессы в целом. Таким образом CyberMedia хочет обозначить свою благодарнность представителям прессы, с которыми работает много лет. Для них будет создана специальная зона, где журналисты смогут детально ознакомиться с проектами. Участвующие представители прессы также смогут выиграть призы, которые будут разыграны после официальной церемонии вручения наград 2 июня, 16:00. Дополнительная информация о CyberMods 24hrs: http://www.CyberMedia.com.tw/CyberMods24hrs Последние новости о CyberMods 24hrs: http://www.cybermedia.com.tw/news?category=CyberMods24hrs О COMPUTEX TAIPEI Выставка COMPUTEX TAIPEI впервые была проведена в 1981, на которой были представлены лидеры рынка ICT и IoT. Организованная Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) и Taipei Computer Association (TCA), выставка COMPUTEX представила полный спектр того, что может представить индустрия ICT, свои достижения показали, как уже известные бренды, так и стартапы. Тайвань – стратегическая точка для иностранных компаний и инвесторов, ищущих новых партнёров. Следите за новостями COMPUTEX на сайте www.computextaipei.com.tw и на Twitter @computex_taipei, используя тэг #COMPUTEX. О TAITRA Основанная в 1970 году для развития международной торговли, Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) является ключевой некоммерческой организацией в Тайване. Организация спонсируется правительством, индустриальными ассоциациями и рядом коммерческих организаций. TAITRA помогает тайваньскому бизнесу и производителям эффективно конкурировать на международной сцене. TAITRA помогает развивать торговлю и обладает информационной сетью, в которую входит более 1 200 тренированных специалистов в штаб-квартирах по всему Тайбэю, а также в 60 офисах по всему миру. Совместно с Taiwan Trade Center (TTC) и Taipei World Trade Center (TWTC), TAITRA создала массу эффективных стратегий продвижения. TAITRA провела более 35 международных выставок в Тайбэе и Гаосюн. Во всех мероприятиях в 2016 году приняло участие 11 128 компаний и более 83 807 посетителей со всего мира. О CyberMedia Основанная в 2005 году, CyberMedia является международным агентством по PR и коммуникациям, специализирующимся на высоких технологиях. Штаб-квартира компании находится в Тайване, CyberMedia предлагает полный спектр PR и маркетинговых услуг для эффективного продвижения брендов и их продукции на международном рынке. CyberMedia специализируется потребительской электронике, игровых продуктах, оборудовании для предприятий и IT-сервисах. Компания также действует как медиа-представитель на многих международных рынках, предлагая публикации в ведущих технических изданиях. Кроме того, CyberMedia обладает богатым опытом проведения международных мероприятий. Смотрите подробности о компании, клиентах и услугах на сайте: www.cybermedia.com.tw