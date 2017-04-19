«Девушка-праздник», ведущая Юлия Бали покорила всех участников Muz.Play Fest

Победительница недавно прошедшего конкурса красоты «Miss Moscow mini 2017» Юлия Бали известна не только как светская красавица, но и как ведущая и организатор праздников в event индустрии! Не одно мероприятие с участием популярных артистов Юлия превратила в искромётный праздник при помощи своей взрывной энергетики и блестящего конферанса. В минувшие выходные в ТРЦ «Афимолл Сити» состоялся Muz.Play Fest – фестиваль музыки в поддержку молодых талантов. На сцену вышли представители нового поколения поп-музыки Миша Майер, Сандра Круглова, новый состав группы «Винтаж», Юлия Пак, Ника Нова, группа «Френды» и многие другие. За сценой же в это время атмосферу радости и приподнятого настроения поддерживала именно Юлия Бали, которая не оставила без внимания никого из выступающих артистов, взяв у каждого блиц-интервью. Ребята ответили на вопросы Юлии о творчестве, дружбе, свежих идеях и планах на будущее. Задор ведущей передавался каждому, кто оказывался в её поле зрения, и многие участники фестиваля пели свои песни вместе с ней, делали групповые селфи и, без преувеличения, наслаждались Балийским обществом. Не обошлось в этот день и без неожиданных приятных встреч. Певица Саша Project вместе со своей десятилетней дочерью Миленой приехали в торговый центр, чтобы снять сюжет для собственного видеоблога, и, конечно, Юлия побеседовала с начинающим блогером и её звёздной мамой. Приятными неожиданными моментами фестиваль «Muz.Play Fest» был буквально переполнен, и немалая заслуга в этом принадлежит неутомимой Юлии Бали. Она покорила всех — как зрителей, так и участников концерта, а знаменитый герой YouTube и начинающий певец Рома Жёлудь настолько был впечатлён обаянием и темпераментом девушки, что даже оставил свой автограф на груди ведущей.