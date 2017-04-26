«ДиалогНаука» подтвердила соответствие ЦОД «Трастинфо» стандарту PCI DSS

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, провела ежегодный сертификационный аудит дата-центра «ТрастИнфо», находящегося под управлением компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), на соответствие требованиям стандарта защиты данных платежных карт PCI DSS 3.2. Результаты аудита подтверждают, что «ТрастИнфо» полностью соответствует требованиям PCI DSS 3.2, критически важным при оказании услуг по обработке, хранению и передаче данных о транзакциях с использованием платежных карт, и предоставляет гарантированно высокий уровень защиты данных банкам, страховым компаниям и процессинговым центрам. PCI DSS – стандарт, разработанный международными платежными Visa и MasterCard. Он устанавливает требования безопасности для компаний, деятельность которых связана с оформлением, выдачей и использованием платежных карт или обработкой данных о них. Учитывая интересы таких заказчиков и их конечных клиентов – держателей карт, дата-центр «ТрастИнфо» ежегодно проходит сертификационный аудит на соответствие требованиям PCI DSS, в ходе которого проверяются бизнес-процессы и инфраструктура ЦОДа. Для обеспечения необходимого высокого уровня информационной безопасности при оказании услуг клиентам, работающим с международными платежными системами, руководство «ТрастИнфо» приняло решение заказать аудит у сертифицированного аудитора, АО «ДиалогНаука» — одного из лидеров российского рынка услуг аудита и сертификации, имеющего необходимую аккредитацию Qualified Security Assessor (QSA) и обширный опыт проведения проектов по сертификации PCI DSS. «Успешное прохождение аудита по PCI DSS подтверждает, что ‘ТрастИнфо” является надежным партнером для компаний банковского и финансового секторов. Их требования к защите данных традиционно высоки, а в последние годы стали критически важными для развития инноваций, предоставления качественного сервиса и выполнения законодательных требований. Мы рады, что работа ‘ТрастИнфо” над развитием инфраструктуры помогает сохранять лидерские позиции на рынке услуг в области платежных карт и подтверждается аудитом компании ‘ДиалогНаука” – лидера в сфере сертификации, интегратора с огромным опытом и компетенциями, подтвержденными на международном уровне», – отметил директор ЦОД «ТрастИнфо» Михаил Луковников. «ЦОД ‘ТрастИнфо” уделяет вопросам информационной безопасности должное внимание. Это относится и к выполнению требований международного стандарта безопасности данных для индустрии платежных карт PCI DSS. Отрадно, что для проведения сертификации на соответствие стандарту PCI DSS 3.2 заказчик повторно обратился именно к нам. Специалисты «ДиалогНауки» имеют высокую квалификацию в оказании услуг по направлению PCI DSS и постоянно повышают свой уровень компетенции. Благодарим ‘ТрастИнфо” за выбор нашей компании в качестве исполнителя проекта и надеемся продолжить сотрудничество», — прокомментировал Александр Крупчик, директор по развитию бизнеса и руководитель направления PCI DSS АО «ДиалогНаука». Согласно плану работ, специалистами «ДиалогНауки» был выполнен сбор и анализ исходной информации, по результатам которых консультанты провели оценку текущего уровня соответствия ЦОД стандарту и разработали детальный отчет о соответствии «ТрастИнфо» требованиям стандарта PCI DSS 3.2. После успешного прохождения сертификационного аудита ЦОД «ТрастИнфо» получил сертификат соответствия PCI DSS версии 3.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЦОД «ТрастИнфо» «ТрастИнфо» — один из крупнейших российских дата-центров (ЦОД), входит в Top-5 коммерческих ЦОД РФ по рейтингу CNews и является одним из самых физически защищенных в стране. В компании работают более 1000 сертифицированных специалистов, а инфраструктура «ТрастИнфо» полностью отвечает требованиям стандарта Tier III по классификации ANSI/TIA. Дата-центр находится под управлением компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») – российского лидера в области ИТ-аутсорсинга и облачных сервисов. О КОМПАНИИ «ДИАЛОГНАУКА» С момента образования в 1992 г. «ДиалогНаука» является одной из ведущих российских компаний, специализирующихся в области информационной безопасности. Первыми отечественными продуктами, поставляемыми компанией с начала 1990-х, были антивирусы Aidstest, Doctor Web и ревизор ADinf. В настоящее время «ДиалогНаука» оказывает услуги в области системной интеграции, консалтинга и внедрения комплексных решений по защите информации. «ДиалогНаука» является поставщиком программных решений от ряда ведущих российских и зарубежных компаний рынка информационной безопасности – «Аладдин Р.Д.», «Доктор Веб», «Код Безопасности», «Инфотекс», «КриптоПро», «Лаборатория Касперского», НПП «Информационные технологии в бизнесе», «МФИ Софт», «Новые технологии безопасности», «С-Терра СиЭсПи», Acronis, Avanpost, BalaBit, Check Point Software Technologies, Cisco Systems, CyberArk, Delphix, IBM, InfoWatch, FireEye, Forcepoint, Guidance Software, Hewlett-Packard (HP ArcSight, HP Fortify, HP Atalla), McAfee, Microsoft, Oracle, Palo Alto Networks, Positive Technologies, RedSeal Networks, SmartLine, Solar Security, Sophos, Symantec, Trend Micro и других. «ДиалогНаука» является членом Ассоциации защиты информации (АЗИ), Ассоциации документальной электросвязи (АДЭ), НП «АБИСС» и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ).Компания является сертифицированным партнёром BSI Management Systems CIS и имеет свидетельство об аккредитации в области персональных данных от Роскомнадзора. Система менеджмента качества компании «ДиалогНаука» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. Система менеджмента информационной безопасности компании сертифицирована в соответствии со стандартом ГОСТ ИСО 27001. Свою деятельность компания «ДиалогНаука» осуществляет на основании лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства обороны РФ. Компания имеет аккредитацию Qualified Security Assessor (QSA), которая позволяет проводить сертификационный аудит на соответствие стандарту Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), а также аккредитацию Approved Scanning Vendor (ASV), которая позволяет проводить ASV сканирования уязвимостей в соответствии с требованиями стандарта PCI DSS. Программами и услугами от «ДиалогНауки» пользуются тысячи корпоративных пользователей в России и других странах. В их числе крупные коммерческие компании и государственные структуры.Миссия «ДиалогНауки» заключается в создании решений, оказании услуг и поставке продуктов, обеспечивающих защиту информации и безопасную работу с компьютерами и сетями. Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.DialogNauka.ru. За дополнительной информацией обращайтесь: Отдел маркетинга АО «ДиалогНаука» Тел.: +7(495) 980-67-76, Факс: +7(495) 980-67-75 URL: http://www.DialogNauka.ru, E-mail: marketing@DialogNauka.ru