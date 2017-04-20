«ДиалогНаука» участвует в XI международном форуме «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности»

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, 24-27 апреля 2017 года участвует в международном форуме по информационной безопасности, проводимом в округе Гармиш-Партенкирхен (Германия) при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова. К участию в форуме приглашены ведущие отечественные и зарубежные эксперты, формирующие государственную политику в этой области. Мероприятие «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности» проводится в соответствии с Планом реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности до 2020 года, утвержденным Президентом Российской Федерации 3 января 2015 года. Данный форум является уникальной международной площадкой, на которой происходит согласование позиций авторитетных отечественных и иностранных экспертов различных стран по актуальным проблемам формирования системы международной информационной безопасности. От компании «ДиалогНаука» на форуме выступит Масалович Андрей Игоревич, член совета директоров и советник генерального директора АО «ДиалогНаука» по конкурентной разведке. Тема доклада: «Армии «умных ботов» — инструмент достижения превосходства в информационном пространстве». «Противостояние в Сети сегодня – это не война между ботами и людьми, а скорее, противоборство между армиями «умных» ботов. Их действия скоординированы и почти не отличаются от поведения живых пользователей. Из примитивного инструмента DDoS ботнеты превратились в мощное оружие, позволяющее хакерам, злоумышленникам и спецслужбам решать целый спектр задач информационного противоборства, – комментирует Масалович Андрей Игоревич. – В докладе будет рассмотрен обширный набор реальных примеров того, что может армия умных ботов, управляемая хакером или «информационным спецназом». Будет детально разобран кейс (без учета мифического участия «российских хакеров») о том, как рассмотренная на прошлогодней конференции технология «отравленной капли» оказалась жизнеспособной – и в сочетании с другими приемами анализа и воздействия на массовую аудиторию существенно облегчила победу Трампа. Также будут приведены примеры использования армий умных ботов на «светлой стороне» — для борьбы с пиратами, мошенниками, вымогателями и экстремистами». ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «ДИАЛОГНАУКА» С момента образования в 1992 г. «ДиалогНаука» является одной из ведущих российских компаний, специализирующихся в области информационной безопасности. Первыми отечественными продуктами, поставляемыми компанией с начала 1990-х, были антивирусы Aidstest, Doctor Web и ревизор ADinf. В настоящее время «ДиалогНаука» оказывает услуги в области системной интеграции, консалтинга и внедрения комплексных решений по защите информации. «ДиалогНаука» является поставщиком программных решений от ряда ведущих российских и зарубежных компаний рынка информационной безопасности – «Аладдин Р.Д.», «Доктор Веб», «Код Безопасности», «Инфотекс», «КриптоПро», «Лаборатория Касперского», НПП «Информационные технологии в бизнесе», «МФИ Софт», «Новые технологии безопасности», «С-Терра СиЭсПи», Acronis, Avanpost, BalaBit, Check Point Software Technologies, Cisco Systems, CyberArk, Delphix, IBM, InfoWatch, FireEye, Forcepoint, Guidance Software, Hewlett-Packard (HP ArcSight, HP Fortify, HP Atalla), McAfee, Microsoft, Oracle, Palo Alto Networks, Positive Technologies, RedSeal Networks, SmartLine, Solar Security, Sophos, Symantec, Trend Micro и других. «ДиалогНаука» является членом Ассоциации защиты информации (АЗИ), Ассоциации документальной электросвязи (АДЭ), НП «АБИСС» и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ).Компания является сертифицированным партнёром BSI Management Systems CIS и имеет свидетельство об аккредитации в области персональных данных от Роскомнадзора. Система менеджмента качества компании «ДиалогНаука» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. Система менеджмента информационной безопасности компании сертифицирована в соответствии со стандартом ГОСТ ИСО 27001.Свою деятельность компания «ДиалогНаука» осуществляет на основании лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства обороны РФ. Компания имеет аккредитацию Qualified Security Assessor (QSA), которая позволяет проводить сертификационный аудит на соответствие стандарту Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), а также аккредитацию Approved Scanning Vendor (ASV), которая позволяет проводить ASV сканирования уязвимостей в соответствии с требованиями стандарта PCI DSS. Программами и услугами от «ДиалогНауки» пользуются тысячи корпоративных пользователей в России и других странах. В их числе крупные коммерческие компании и государственные структуры.Миссия «ДиалогНауки» заключается в создании решений, оказании услуг и поставке продуктов, обеспечивающих защиту информации и безопасную работу с компьютерами и сетями. Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.DialogNauka.ru. За дополнительной информацией обращайтесь: Отдел маркетинга АО «ДиалогНаука» Тел.: +7(495) 980-67-76, Факс: +7(495) 980-67-75 URL: http://www.DialogNauka.ru, E-mail: marketing@DialogNauka.ru