Достигнуто мировое соглашение по вопросу нарушения прав на товарные знаки Andersen Tax в США

Сан-Франциско (США) – 19 апреля BUSINESS WIRE – MoHala Enterprises, осуществляющая свою деятельность под названием Sundial Consulting, и Andersen Tax сообщили сегодня о том, что они достигли мирового соглашения по делу о нарушении прав на товарные знаки, которое было инициировано в марте 2017 года. Конкретные условия урегулирования остаются конфиденциальными, но MoHala Enterprises, осуществляющая свою деятельность как Sundial Consulting, согласилась никогда не использовать обозначений ‘Andersen’ или ‘Arthur Andersen’ для продвижения своих консалтинговых услуг и отказалась от членства в качестве аффилированного лица во французском обществе, называющем себя ‘Arthur Andersen & Co.’. Sundial Consulting также ликвидирует калифорнийское партнерство с ограниченной ответственностью Arthur Andersen LLP, которое ранее было создано ею для работы в качестве американской фирмы-члена и аффилированной структуры французского общества. Andersen Tax, которая является владельцем нескольких зарегистрированных товарных знаков, включающих название ‘Andersen’ и связанных с оказанием консалтинговых услуг по вопросам налогообложения и бизнеса во всем мире, в прошлом месяце подала иск против MoHala Enterprises касательно использования этих прав, результатом которого стало анонсированное сегодня урегулирование. Дополнительную информацию можно получить у Оскара Алкантара (Oscar Alcantara), консультанта по товарным знакам Andersen Tax. См. исходную версию пресс-релиза на businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170419006366/en/ Контактная информация: Andersen Tax Oscar Alcantara, 312-357-3963