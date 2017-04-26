Двум жителям Коломны, не оплатившим штраф Госадмтехнадзора, ограничен выезд за границу

Коломенским городским судом принято решение ограничить право выезда за пределы России жителям Коломны и Коломенского района, допустившим нарушение в сфере чистоты, порядка и благоустройства, и не оплатившим выписанный инспекторами штраф. Причины, по которой оба нарушителя попали в поле зрения административно-технических инспекторов Коломенского территориального отдела Госадмтехнадзора, схожи: являясь ответственными за поддержание в надлежащем состоянии мусорных контейнеров около торговых объектов, коломчане халатно отнеслись к своим обязанностям и не приняли мер к вывозу переполненных мусорных баков. И в том и в другом случае это привело к переполнению контейнеров и скоплению мусора возле контейнерной площадки. — Выявившие нарушения инспекторы вначале предоставили нарушителям время на устранение нарушений, однако, в связи с тем, что к отведенному сроку мусор убран не был, а контейнеры от скоплений отходов не очищены, инспекторы привлекли ответственных за чистоту и порядок лиц на сумму 20 тысяч рублей каждого, — рассказала Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. Так как штраф оплачен не был, инспекторы передали материалы на «забывчивых» нарушителей в суд. Рассмотрев представленные инспекторами доказательства, суд признал их обоснованными и принял решение ограничить нарушителям выезд за границу вплоть до уплаты штрафов. — В настоящее время на рассмотрении судов находятся еще 11 материалов по неоплаченным нарушителями штрафам. Велика вероятность того, что по ним судьями будут приняты схожие решения. Благодаря этому люди будут более внимательно относится к вопросам благоустройства, что поможет добиться того, о чем говорил Губернатор Московской области Андрей Воробьев – сделать Подмосковье комфортным для жителей, — заключила Татьяна Витушева.