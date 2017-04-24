Эксперты ОНФ в Петербурге обсудили с жителями округа Сосновая поляна реализацию проекта по благоустройству

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, на встрече с жителями домов по Петергофскому шоссе обсудили создание комфортной городской среды внутри кварталов, расположенных на территории муниципального округа Сосновая поляна в Санкт-Петербурге. Местные жители пригласили общественников не случайно: территория позади Южно-Приморского парка живописная – много зелени, водоемов, вблизи расположены объекты культурного наследия, но договориться, какая проблема для 3 тыс. жителей более насущная, не удается. В своем обращении местные жители обратили внимание на неблагоустроенную территорию и нехватку хороших дорог в кварталах. Однако во время рейда общественников выяснилось, что одних беспокоит отсутствие новых школ и детских садов в окрестностях, другим нужны новые поребрики, третьим мешают несанкционированные свалки по соседству. «Важно понять, что жители считают приоритетным для повышения комфортности городской среды. Нужно позаботиться не только о благоустройстве придомовых территорий, но и создать комфортные городские зоны отдыха для граждан. Поэтому вместе с активистами Общероссийского народного фронта, которые фиксировали пожелания граждан, мы пригласили на встречу урбанистов, которые готовы подсказать, как лучше благоустроить территории, чтобы максимум предложений жителей поселка были не просто услышаны, но и реализованы. Для нас важен не только общественный мониторинг благоустройства, необходим конкретный результат», – рассказал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Санкт-Петербурге, член регионального штаба ОНФ Павел Созинов. После встречи с активистами Народного фронта представители муниципального совета и местной администрации Сосновой поляны решили скорректировать проект комплексного благоустройства кварталов с учетом пожеланий и предложений самих жителей по обустройству дворовых проездов и пешеходных дорожек, детских площадок и скамеек. Кроме того, сами общественники предложили провести в ближайшее время в кварталах субботник, чтобы убрать мусор, скопившийся за домами. «В современных реалиях обсуждения с соседями благоустройства – не такой частый случай. Только такие встречи с участием самих жителей, общественников, муниципальных властей помогают вместе собраться и обсудить, что конкретно нужно, важно и полезно всем. Особенность жителей округа в том, что несмотря на все разногласия, сами жители, председатели советов домов стремятся улучшить свои дворы. Они вносят свой личный вклад при обустройстве зеленых зон и разбивке цветников под окнами. Только бережное отношение к общему имуществу способно повысить ответственность жителей», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Валерий Солдунов. По словам представителей Народного фронта, итоги встречи с жителями домов по Петергофскому шоссе будут обсуждены на встрече представителей Центра мониторинга благоустройства городской среды в Санкт-Петербурге с участием городских профильных комитетов на следующей неделе. Активисты ОНФ будут держать на контроле учет предложений жильцов при подготовке и разработке плана, чтобы проект был реализован уже в 2018 г.