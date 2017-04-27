ESET: 64% пользователей, совершающих онлайн-платежи, не доверяют большинству интернет-магазинов и сервисов

Антивирусная компания ESET провела опрос, посвященный онлайн-платежам. Респондентам предложили перечислить товары и услуги, которые они оплачивают в Сети, и меры предосторожности. Пользователи могли указать несколько вариантов ответа. Выяснилось, что российские пользователи аккуратно выбирают онлайн-ресурсы, где можно вводить платежную информацию, и тщательно проверяют их безопасность. 64% респондентов вынужденно ограничиваются парой известных сайтов, проверенных временем (и другими пользователями). 61% опрошенных обращают внимание на наличие защищенного соединения, когда вводят данные банковской карты. (На него указывает знак замка в адресной строке браузера). 44% перед оплатой внимательно изучают сайт, информацию о продавце или сервис-провайдере, а также проверяют надежность платежной системы. 32% обращаются к общественному мнению – читают отзывы пользователей на сторонних площадках. Только 5% респондентов выбрали самый легкомысленный вариант ответа – «Чего там проверять? Заплатил и забыл». Самая популярная категория сервисов, оплачиваемых онлайн, – коммунальные услуги, телефония и интернет. Этот вариант указали 86% опрошенных. 73% респондентов заказывают и оплачивают в Сети товары из российских и зарубежных интернет-магазинов, 52% – продукты и сервисы для путешественников (билеты, трансферы, размещение в отелях и др.). 41% участников опроса покупают игры, фильмы, сериалы, книги и другой развлекательный контент. Довольно неожиданный результат, если вспомнить давние «пиратские» традиции рунета. Наконец, 3% участников опроса предпочитают наличные и категорически не доверяют платежным онлайн-сервисам – по их мнению, это слишком опасно. ESET напоминает, что для защиты онлайн-платежей хороши вышеперечисленные меры, а также комплексные антивирусные продукты с защитой от фишинга, слежки и взлома. Комплексное решение ESET NOD32 Smart Security поддерживает функцию «Защита онлайн-платежей». Защищенный браузер обеспечивает безопасность оплаты покупок, а также финансовых операций в интернет-банке. Опрос ESET проходил в апреле 2017 года. В нем участвовали 430 посетителей портала «Мы ESET» из России.