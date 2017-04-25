Федеральный этап олимпиады по истории российского предпринимательства прошёл в МГУ

20 апреля в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова прошёл федеральный этап III Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов. Для участия в финальном туре съехались более 40 студентов-победителей региональных этапов – те, кто смог лучше остальных 2 тыс. студентов и аспирантов справиться с заданиями в родных регионах. Ежегодная олимпиада проводится в рамках совместного проекта «Деловой России» и Российского исторического общества «История российского предпринимательства» при поддержке исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Открыл олимпиаду председатель конкурсной комиссии, член-корреспондент РАН, профессор Леонид Бородкин. Он напомнил, что у российского предпринимательства богатая история, которую на протяжении многих десятилетий пытались замолчать и забыть. Однако сотни имен предпринимателей, трудившихся на благо Родины, занимавшихся благотворительностью и просветительством, забыть невозможно. Также Леонид Бородкин отметил, что порядок проведения и оценки олимпиады остаётся неизменным: каждой работе присваивается номер, так что члены конкурсной комиссии при проверке работ не знают их авторов, что гарантирует непредвзятость оценок. Председатель московского областного отделения «Деловой России» Александр Делис лично поблагодарил профессора Бородкина за неизменно высокий уровень организации проведения олимпиады в стенах МГУ, также отметил поддержку государства и Госдумы РФ. «Перед нашим проектом стоят две равноценные задачи: популяризация предпринимателя как профессии, и восстановление исторической справедливости. Ведь люди с мощнейшими характерами, титаны дореволюционного предпринимательства незаслуженно забыты, и это надо менять», – отметил Александр Делис. Вице-президент «Деловой России», руководитель дирекции проекта «История российского предпринимательства» Ирина Захарова рассказала об истории проведения олимпиады. «Общее количество участников за три года превысило 15 тыс. человек, география существенно расширилась, с нами сегодня Якутия, Урал, Магадан и Камчатка, не говоря уже о центральной и европейской части России, – сказала она. – Мы собрали лучшие вузы страны, в нашей олимпиаде принимают участие даже военные, и очень приятно видеть уже ставшие родными лица студентов, которые не первый год принимают участие во Всероссийской олимпиаде по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов».