Фестиваль ледоколов: петербургские блогеры на ледоколе «Красин»

Буквально через несколько дней в Санкт-Петербурге состоится яркое и уникальное событие — Четвертый Фестиваль Ледоколов. Мероприятие организовано по инициативе Комитета по развитию туризма и при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга и Федеральномго государственного унитарного предприятия «Росморпорт». Фестиваль посвящен достижениям и мощи ледокольной отрасли нашей страны, а также призван показать, что Санкт-Петербург — морская столица России. В фестивале примут участие судостроительные заводы и конструкторские бюро, морские и военно-морские вузы, арктические и северные морские регионы, профильные музеи и библиотеки, предприятия туристической отрасли, общественные молодежные, ветеранские и экологические организации. Всех гостей ожидает множество выставок и развлекательных зон. Обширная конкурсная и культурно-просветительская программа, кинопоказы, а также шоу и концерты. Петербургские блогеры, естественно, не могли остаться в стороне от этого интересного действа! И первым ледоколом, на котором они побывали в преддверии фестиваля, стал легендарный ледокол ‘Красин’, отмечающий в этом году столетний юбилей: весной 1917 года на ‘Красине’ был в первый раз поднят Андреевский флаг. Вот один из отчетов, написанных после увлекательной экскурсии на ледокол:’Судьба построенного в Ньюкасле ‘Святогора’ сложилась удачнее, чем у его старшего собрата ‘Ермака’. Избежавший продажи за границу и сдачи на слом ледокол, недавно прошедший ремонт, в статусе плавучего музея стоит сейчас на Неве у Горного института. Благодаря serh нам удалось осмотреть его несколько шире, чем доступно обычному туристу. Провела нас по кораблю служащая на нём экскурсоводом с 2007г. kapral_fred.Позволили подняться на прожекторную площадку, на ходовой мостик.. Затем мы спустились в румпельное отделение, осмотрев там . электрогидравлическую рулевую машину, (изначально была паровая, наверное). От количества и разнообразия разных приборов, поршней, крупных и мелких деталей, переплетенья труб кружилась голова. Нам позволили даже заглянуть в дейдвуд, послушать шумящую за стеной Неву.В 70-х ‘Красин’ стал плавучей электростанцией. Вместо носовых машин установили турбогенераторы, бортовые валы ликвидировали. За интересную экскурсию спасибо сотрудникам ‘Красина’, всем организаторам.Теперь с нетерпением жду Фестиваль Ледоколов!’ Программа фестиваля:29 апреля (Суббота). День будет посвящен ледокольному флоту, морякам, путешествиям и северным морям. В программе: выступления представителей северных, полярных, морских регионов России и стран-гостей фестиваля ледоколов. С 11.00 до 19.00 — работа интерактивных праздничных площадок фестиваля, концертные программы, посещение ледоколов. С 12.00 — Церемония открытия Фестиваля Парад в акватории Большой Невы 30 апреля (Воскресенье). Программа, посвященная дню Санкт-Петербурга. Концертная программа посвящается городу порту, городу, в котором проектируют и строят ледоколы, развивают военно-морскую науку и сохраняют морское наследие – Северной столице России. С 11.00 до 19.00 — работа интерактивных праздничных площадок фестиваля, концертные программы, посещение ледоколов. С 18.00 — Танец буксиров в акватории Большой Невы. С 18.30 — Торжественный отход ледоколов от причалов. Закрытие IV Фестиваля ледоколов. Вход на все мероприятия бесплатный.http://u47.livejournal.com/79333.html https://vk.com/eisbrecher2017