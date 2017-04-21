Форум ЦФО по ГЧП прошел в Доме Правительства МО

19 апреля 2017 г. в Доме Правительства Московской области прошел II Форум, посвященный вопросам развития инфраструктуры регионов ЦФО с применением механизмов государственно-частного партнерства. Организатором мероприятия выступило региональное Правительство совместно с Центром развития ГЧП при поддержке Министерства экономического развития РФ и Агентства стратегических инициатив. В Форуме приняли участие представители Совета Федерации, Правительства Московской области, частных и госкомпаний, а также руководители финансовых институтов и ведущие эксперты в сфере ГЧП. Особый интерес к Форуму проявили представители субъектов, входящих в состав ЦФО. На дискуссионных площадках эксперты говорили об инвестиционном потенциале и основных тенденциях развития общественной инфраструктуры в ЦФО, обсудили основные факторы и предпосылки успешного запуска проектов ГЧП. Деловая программа Форума открылась пленарным заседанием «Инвестиции в инфраструктуру Центральной России: стратегические приоритеты и проектные инициативы», центральной темой которого стали вопросы качественной подготовки проектов ГЧП и разработки системы мер стимулирования и поддержки частных инвесторов, которые реализуют приоритетные проекты для регионов Центральной России. Павел Селезнев отметил, что на протяжении четырех лет Центр развития ГЧП совместно с Минэкономразвития России и Агентством стратегических инициатив составляет рейтинг государственно-частного партнерства. В настоящее время первое и второе места в нем занимают Москва и Московская область. «У нас действительно в этом году Москва и Московская область занимают лидирующие позиции. Московская область очень стремительно развивается в области ГЧП, именно по количеству проектов и разности этих проектов, ЦФО занимает первое место среди других округов по количеству частных инвестиций», — сказал Павел Селезнев. В свою очередь Денис Буцаев подчеркнул, что данный рейтинг является объективным показателем уровня развития государственно-частного партнерства в Российской Федерации: «Когда мы говорим об успешности того или иного региона в сфере ГЧП, мы говорим не про объем инвестиций, а про комплексную работу, связанную с тем, какой процент частных инвестиций заходит в область по сравнению с бюджетными инвестициями. Это очень важный показатель для региона. Итоги рейтинга показательны, мы здесь в лидерах. Регион в лице Губернатора, в лице команды, которая занимается развитием территории, ГЧП воспринимает как инструмент, равноценный с бюджетным финансированием – региональным, федеральным бюджетом – и постоянно пользуется этим инструментом на профессиональной основе». Денис Буцаев отдельно остановился на теме проектных офисов. В Подмосковье создан центр сопровождения проектов ГЧП – это единая площадка, объединяющая 40 сотрудников органов исполнительной власти и представителей финансовых инвесторов, что позволяет оптимизировать процесс механизма подготовки и согласования проектов и, как результат, сократить сроки заключения соглашений. «Мы приняли для себя решение пойти по проектному методу. У нас в регионе создано уже несколько таких центров. Мы считаем, что проектный офис должен быть единым местом, где занимаются не только подготовкой к подписанию концессионного соглашения, но самое главное – их сопровождением», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области. В рамках деловой программы II Форума ЦФО по ГЧП эксперты рассмотрели вопросы привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты Центральной России, планирования развития инфраструктуры на региональном и муниципальном уровнях, оптимальные модели управления проектов ГЧП, создание в регионе комфортной институциональной среды, а также финансовые аспекты реализации ГЧП-проектов. В ходе стратегической сессии состоялась презентация проектных инициатив субъектов ЦФО в социальной, коммунальной и транспортной сферах. На экспертной сессии, посвященной привлечению частных инвестиций в промышленность и сельское хозяйство, были рассмотрены перспективы реализации проектов в новых сферах и отраслях на территории ЦФО. Кроме того, обсуждались вопросы применения альтернативных форм реализации инфраструктурных проектов – квази-ГЧП. «Квази-ГЧП – это проекты, в которых ГЧП по формату нормативных актов, точнее, объект гражданского оборота, не назван в качестве предмета собственно ГЧП. И мы форматируем проект таким образом, чтобы указанный неназванный объект гражданского оборота тем не менее мог участвовать в проекте в формате ГЧП», — пояснил журналистом по окончании пленарного заседания Денис Буцаев. По словам заместителя Председателя Правительства Московской области в течение года в регион планируется привлечь около 20 млрд рублей инвестиций в ГЧП-проекты. Основные отрасли вложения — медицина, социальная сфера, ЖКХ, дорожная инфраструктура. «В настоящий момент мы в процессе публикования частной инициативы по строительству двух путепроводов. Ещё два мы должны объявить до конца этого месяца, — сказал Денис Буцаев. — Рассчитываем, что все основные согласования мы уже прошли. Таким образом, наш регион может получить в этом году уже начало проектирования и вполне возможно даже строительство по 4 путепроводам». В рамках Форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством инвестиций и инноваций Московской области и Российским государственным социальным университетом. «Сегодня мы подписали стратегическое соглашение. Цель нашего сотрудничества — развитие образовательных программ в области подготовки предпринимательского сообщества и в векторе нового, интересного, современного тренда развития социального предпринимательства. Я считаю, что это сотрудничество сможет углубить и расширить работу РГСУ на территории Московской области. Такое соглашение даст новые ростки», — сказала ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок. Также Министерство инвестиций и инноваций Московской области подписало соглашение о сотрудничестве с филиалом Российского государственного гуманитарного университета в городском округе Домодедово. «Мы очень надеемся на то, что увеличатся наши возможности по качеству подготовки специалистов. Прежде всего, мы рассчитываем на практики, надеемся на выполнение курсовых работ и выпускных квалификационных работ для нужд Подмосковья, в том числе, и для Министерства инвестиций и инноваций. Мы готовим много специалистов для московского аэропорта Домодедово, считаем, что это тоже один из примеров ГЧП. Очень надеемся, что тоже самое будет с Правительством Московской области», — отметил директор филиала Евгений Сафонов. Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Юлианна Милевская, тел. +7 (498) 602-0791, pr.mii.mosreg@gmail.com