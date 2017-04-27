Fujitsu представляет новую интегрированную систему PRIMEFLEX с поддержкой технологии Storage Spaces Direct

Новости — Интегрированная система Fujitsu PRIMEFLEX, созданная на базе технологии Microsoft Storage Spaces Direct, помогает бизнесу ускорить внедрение перспективных ИТ-инфраструктур — Предварительно сконфигурированная и протестированная система значительно упрощает и ускоряет развертывание гиперконвергентных сред на базе ОС Microsoft — Новейшая платформа виртуализации снижает избыточную сложность и стоимость владения инфраструктурами центров обработки данных Мюнхен, 27 апреля 2017 г. – Fujitsu расширяет портфель своих интегрированных систем PRIMEFLEX и выпускает новую модель PRIMEFLEX с поддержкой технологии Storage Spaces Direct. Данная система призвана помочь компаниям снизить избыточную сложность и исключить возможные риски при развертывании в центрах обработки данных высокопроизводительных гиперконвергентных инфраструктур на базе ОС Microsoft. Созданная на основе проверенных конфигураций виртуальной инфраструктуры, включающих в себя серверы, СХД и сетевые компоненты, система Fujitsu PRIMEFLEX способна удовлетворить постоянно изменяющиеся потребности бизнеса и снизить расходы на ИТ. Семейство продуктов PRIMEFLEX компании Fujitsu предлагает один из самых больших в отрасли наборов предварительно сконфигурированных и протестированных систем для корпоративных центров обработки данных. В новой модели реализована технология Storage Spaces Direct и операционная система Microsoft Windows Server 2016. Это позволяет использовать локальные жесткие диски серверов для создания программно-определяемых СХД с высоким уровнем доступности и масштабируемости, которые значительно дешевле традиционных массивов SAN и NAS. Таким образом, Fujitsu PRIMEFLEX представляет собой идеальное решение для оперативного внедрения перспективных ИТ-инфраструктур, снижения рисков при первоначальной настройке, уменьшения стоимости владения и сокращения времени развертывания гиперконвергентных ИТ-сред. Одной из первых компаний, которая смогла воспользоваться всеми преимуществами интегрированной системы PRIMEFLEX с поддержкой технологии Storage Spaces Direct, стала компания Make IT, которая занимается предоставлением ИТ-сервисов в Швеции. Адам Лантц (Adam Lantz), коммерческий директор компании Make IT, говорит: «Система PRIMEFLEX обеспечивает высокую производительность и снижает расходы по нескольким параметрам – хранение данных, занимаемое пространство, энергоснабжение и охлаждение ЦОДа. Гибкая архитектура PRIMEFLEX позволяет нам удовлетворять потребности компаний любого масштаба, что дает возможность защитить инвестиции в будущем». Оливье де Ла Шапель (Olivier de La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, говорит: «Технология виртуализации центров обработки данных представляет собой уникальное решение, которое позволяет увеличить эффективность, производительность, доступность и гибкость ИТ-инфраструктур. Компании постепенно переходят на цифровые бизнес-процессы, и внедрение гиперконвергентных инфраструктур станет следующим шагом вперед. Гиперконвергентные решения отличаются высокой отказоустойчивостью и динамичностью, поэтому компании смогут легко адаптировать свои информационные ресурсы в соответствии с изменяющимися потребностями бизнеса. При этом с точки зрения экономии средств не целесообразно самостоятельно создавать основу для гиперконвергентной инфраструктуры, т.к. это связано с большими временными расходами и требует специальных навыков. Для того чтобы помочь компаниям легко и просто перейти на новые технологии, Fujitsu и Microsoft совместно разработали надежную и интегрированную платформу». Высокая скорость работы является одним из ключевых преимуществ новой интегрированной системы PRIMEFLEX. Она обеспечивает беспрецедентно быстрое время отклика (менее тысячной доли секунды), благодаря эффективному с точки зрения ресурсов дизайну, высокоскоростной флэш-СХД и сетевой технологии с высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Конфигурации новой системы начинаются с 2 серверов и гибко масштабируются до 16 машин с поддержкой до 800 виртуальных серверов или рабочих мест. Кроме того, новинка предлагает расширенные возможности для автоматизации, помогая компания сэкономить время и деньги во время технического обслуживания оборудования. Именно по этим причинам интегрированная система PRIMEFLEX с поддержкой технологии Storage Spaces Direct является идеальным решением для компаний с ограниченной ИТ-поддержкой, включая компании малого и среднего бизнеса и компании с удаленными офисами и подразделениями. Стоимость и доступность Интегрированные системы PRIMEFLEX с поддержкой технологии Storage Spaces Direct можно будет приобрести в регионе EMEIA с мая 2017 года непосредственно у компании Fujitsu или ее партнеров. Стоимость зависит от конфигурации и страны. Fujitsu предлагает систему PRIMEFLEX с поддержкой технологии Storage Spaces Direct в виде универсального решения, включающего в себя все необходимое аппаратное и программное обеспечение и профессиональную поддержку. Вычислительная инфраструктура и инфраструктура хранения данных используют преимущества высокой производительность и эффективности серверов PRIMERGY x86 в сочетании с программно-определяемым сервером и технологией хранения данных, интегрированной в ОС Microsoft Windows Server 2016. Новое решение, разработанное на основе большого опыта Fujitsu в области гиперконвергентных инфраструктур Microsoft, объединяет существующие интегрированные системы PRIMEFLEX для сред Microsoft, включая «готовый кластер» PRIMEFLEX Cluster-in-a-box, который основан на базе программно-определяемой технологии хранения данных, впервые представленной в ОС Windows Server 2012. Ресурсы — Системы Fujitsu PRIMEFLEX: http://www.fujitsu.com/ru/products/computing/integrated-systems/ — Блог Fujitsu: http://blog.ts.fujitsu.com — Следуйте за Fujitsu на Твиттер: https://twitter.com/Fujitsu_RUS — Найдите Fujitsu на Facebook: https://www.facebook.com/fujitsu.ru — Медиасервер Fujitsu: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php — Самые свежие новости Fujitsu: http://www.fujitsu.com/ru/about/info-center/press/index.html Дополнительная информация: Антон Щёгутов, агентство «Маркетинговый центр» Тел.: +7 831 461-91-10 anton_shchyogutov@marketingcentre.ru О компании Fujitsu Компания Fujitsu – японская компания-лидер рынка информационных и коммуникационных технологий (ICT), предлагающая полный спектр технологических продуктов, решений и услуг. Около 159 000 сотрудников Fujitsu обслуживают заказчиков в более чем 100 странах мира. Наш опыт и мощь информационных и коммуникационных технологий помогают строить будущее общества вместе с нашими клиентами. Согласно опубликованным отчетам за финансовый год, завершившийся 31 марта 2016 года, совокупная выручка компании Fujitsu Limited (TSE:6702) составила 4,7 трлн. йен (41 млрд. долларов США). Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.fujitsu.ru Fujitsu EMEIA Fujitsu помогает заказчикам открыть для себя неограниченные возможности, которые дают современные цифровые технологии, находя баланс между использованием надежных ИТ-платформ и внедрением цифровых инноваций. Компания поставляет на рынок широкий спектр современных продуктов, решений и услуг, обеспечивающих конкурентные преимущества в эпоху цифровой трансформации. В Fujitsu EMEIA работают более 29 тыс. человек. Подразделение входит в глобальную группу Fujitsu Group. Для получения дополнительной информации посетите интернет-страницу http://www.fujitsu.com/fts/about Названия других компаний и видов продуктов, упомянутые в настоящем документе, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками своих законных владельцев. Данное информационное сообщение содержит сведения, которые действительны на момент публикации и могут быть изменены в любое время без какого-либо предупреждения.